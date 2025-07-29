Самые дорогие двухкомнатные квартиры продают в Киеве, а самые дешевые – в Херсоне и Запорожье, учитывая ситуацию с безопасностью. Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимости, рассказывает 24 Канал.

Интересно Киев или Львов: где арендовать квартиру сейчас дороже

Какие цены на двухкомнатные квартиры по Украине

Самые дорогие квартиры

В Киеве двухкомнатное жилье стоит в среднем 111 тысяч долларов. На втором месте – Львов, где средняя стоимость на вторичке составляет 75 тысяч долларов. Третье место занимает Ужгород с ценой 63 тысячи долларов.

Далее в списке идет Ивано-Франковск, где вторичные квартиры продают примерно за 58 тысяч долларов. А замыкает пятерку Винница со средней стоимостью 57,8 тысяч долларов.

Также сравнительно высокие цены на двухкомнатное жилье в Черновцах (56,6 тысячи долларов), Тернополе (55 тысяч долларов), Одессе (55 тысяч долларов), Луцке (54,5 тысячи долларов) и Черкассах (52 тысяч долларов).

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

"Золотая середина"

До отметки 50 тысяч долларов "не дотягиваются" Житомир і Ровно. Там средняя стоимость составляет 49 и 48 тысяч долларов соответственно. Также к "золотой середине" можно отнести:

Хмельницкий – 43,5 тысячи долларов;

Чернигов – 42,5 тысячи долларов;

Полтаву – 42 тысячи долларов;

Кропивницкий – 38 тысяч долларов;

Днепр – 37 тысяч долларов;

Харьков – 34 тысячи долларов.



Цены на двухкомнатные квартиры / Инфографика OLX

Самые дешевые квартиры

В Херсоне – самая низкая цена по всей Украине. Средняя стоимость двухкомнатных квартир составляет 22,5 тысячи долларов. В Запорожье квартиры немного дороже – 23 тысячи долларов.

Следующими в списке будут Сумы, где квартиры продают в среднем за 25 тысяч долларов. А в Николаеве, что является самым дорогим из этих городов, цена за двухкомнатное жилье составляет 27,5 тысячи долларов.