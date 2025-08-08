Який вигляд мають найдешевша на найдорожча квартири міста та які там умови, 24 Канал розповідає з посиланням на OLX Нерухомість.

Читайте також Найдорожча квартира у Львові: скільки коштує та який вигляд має

Скільки коштує найдешевша квартира Ужгорода та що там усередині?

Найдешевшою квартирою, яку продають у серпні 2025 року в Ужгороді, є житло вартістю 526 995 гривень. Це – сучасна смартквартира в спокійному районі міста.

Загальна площа становить 9,6 квадратного метра. Розташоване помешкання на третьому поверсі з чотирьох.

Приміщення повністю переобладнане з кімнати гуртожитку – зроблено якісний ремонт із заміною всіх комунікацій,

– йдеться в оголошенні.

Санвузол там окремий, є унітаз душова, бойлер. На кухні є плита, мийка та місце для холодильника. Житлова зона – зручне планування, розкладний диван або ліжко, шафа. У коридор є шафа для верхнього одягу. Після ремонту у квартирі ніхто не проживав. Її пропонують з меблями та технікою.

Розташування житла зручне, поруч транспорт, магазини, ТЦ, навчальні заклади.

Такий вигляд має найдешевша квартира Ужгорода / Фото OLX Нерухомість

Яка ціна найдорожчої квартири Ужгорода та що там усередині?

Найдорожча квартира в Ужгороді коштує 18 673 065 гривень. Це – помешкання в новобудові, розташованій у центрі міста. Площа житла – 146 квадратних метрів.

Квартира у новому житловому комплексі, має вигідне розташування для тих, хто цінує комфорт і зручність міського життя. Просторі та світлі кімнати створюють ідеальні умови для реалізації вашого інтер'єрного дизайну,

– йдеться в оголошенні.

Однак заселитися туди одразу не вийде, адже помешкання пусте. Основні характеристики квартири:

завершено 95% будівельних робіт: підведено всі комунікації (опалення, каналізація, електрика, вентиляція тощо);

сучасне планування з можливістю змінювати інтер'єр на свій смак;

вікна виходять на площу міської ради Ужгорода.

Щодо розташування, то є магазини, ТЦ, ресторани, кав'ярні на відстані до 500 метрів.

Такий вигляд має найдорожча квартира Ужгорода / Фото OLX Нерухомість