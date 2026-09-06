Покупка квартиры в Украине: можно ли приобрести недвижимость без первоначального взноса

Вопрос недвижимости по-прежнему остается весьма актуальным для украинцев. Особенно это важно в условиях полномасштабного вторжения, когда многие люди лишились и продолжают терять свои дома.

Можно ли купить жилье без первоначального взноса

Первый взнос по кредиту является обязательным, что пишет кредитная компания "Банкнота".

Например, минимальная сумма первоначального взноса в Приватбанке составляет 25% от суммы кредита. Но в среднем по рынку большинство банков требуют 40% от суммы кредита.

Помимо первоначального взноса банки устанавливают различные дополнительные платежи:

от 0,5% – страхование недвижимости;

от 0,5% – страхование жизни заемщика;

от 1% – комиссия банка.

Отказаться от этих платежей невозможно, иначе вы не получите одобрение кредита,

– подчеркнули в материале.

В то же время в строительной компании ООО "Видважных" рассказали , что некоторые банки-участники программы "ЕОсели" позволяют оформить кредит без собственного первоначального взноса.

Это возможно, когда банк учитывает государственную компенсацию в качестве первоначального взноса,

– отмечается в публикации.

Отмечается, что в отдельных случаях квартира действительно оформляется без стартовых затрат.

Напомним, что иногда первоначальный взнос в программе "ЕОсели" может составлять 10%. Он доступен для заемщиков в возрасте до 25 лет (включительно)