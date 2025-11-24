Почти 3 миллиона долларов: на продажу выставили самый высокий горнолыжный курорт в Украине

Самый высокий горнолыжный курортный комплекс выставили на продажу за 2,7 миллиона долларов. Предложение сразу привлекло внимание, ведь продается не просто участок в Карпатах, а комплекс "Драгобрат" с отелями, инфраструктурой и техникой.

Что предлагают за такую цену?

Покупателю предлагают полный пакет корпоративных прав на предприятие, которое владеет горнолыжным комплексом вместе с его материальной базой, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.

Основой предложения является земельный участок площадью около 1,76 гектара. А общая площадь всех помещений более полутора тысяч квадратных метров.

На этой территории расположены объекты курорта – административное здание с кофейней, большой отель на 33 номера, два отдельных жилых коттеджа, сауна с небольшим бассейном, хозяйственные постройки и помещения для персонала.

Интересно! Кроме средств размещения, покупатель получает вполне готовую для работы инфраструктуру зимнего отдыха. Это три канатно-буксировочные дороги различной длины и производительности, включая известный подъемник "Допельмайер" на почти километр.

Отдельный блок комплекса составляют сервисные возможности – пункт проката на 200 комплектов лыж и сноубордов, ремонтный ангар для техники, общежитие для персонала, технические помещения.

Как выглядит курорт?

"Драгобрат" – это своеобразный горный амфитеатр, где между хвойными массивами и открытыми заснеженными склонами расположены отели, коттеджи и подъемники.

Особенно привлекательный здесь рельеф – природные перепады высот дают возможность для фрирайда и спортивного катания. Здания комплекса вписаны в ландшафт – деревянные коттеджи, большие гостиничные блоки, объекты инфраструктуры для катания и отдыха.

Горнолыжный курорт / Фото Драгобрат

Сауна и бассейн, расположенные на территории, добавляют курорту признаков полноценного рекреационного комплекса. Гости имеют возможность остаться здесь на несколько дней, совместив катание, отдых, питание и досуг.

Где расположен?

Курорт "Драгобрат" расположен в Закарпатской области, в районе массива Свидовец – на высоте около 1400 метров над уровнем моря, отмечается на сайте комплекса. Такая высотность обеспечивает стабильный снежный покров и длинный сезон катания, чем в большинстве других карпатских локаций.

Интересно! "Драгобрат" – это самый высокогорный горнолыжный комплекс Украины, расположенный у подножия горы Стог и недалеко от массива Близница.

Именно удаленность и особый рельеф сделали "Драгобрат" популярным среди лыжников и сноубордистов, которые ищут более спортивные условия, чем на переполненных базах более низкой высоты.

