Майже 3 мільйони доларів: на продаж виставили найвищий гірськолижний курорт в Україні
- На продаж виставлено гірськолижний курорт "Драгобрат" з готелями, інфраструктурою та технікою за майже 3 мільйони доларів.
- Курорт пропонує покупцю повний пакет корпоративних прав, включаючи земельну ділянку, готелі, підйомники та інші об'єкти інфраструктури.
Найвищий гірськолижний курортний комплекс виставили на продаж за 2,7 мільйона доларів. Пропозиція одразу привернула увагу, адже продається не просто ділянка в Карпатах, а комплекс "Драгобрат" с готелями, інфраструктурою та технікою.
Що пропонують за таку ціну?
Покупцеві пропонують повний пакет корпоративних прав на підприємство, яке володіє гірськолижним комплексом разом із його матеріальною базою, пише 24 Канал з посиланням на OLX.
Основою пропозиції є земельна ділянка площею близько 1,76 гектара. А загальна площа всіх приміщень понад півтори тисячі квадратних метрів.
На цій території розташовані об'єкти курорту – адміністративна будівля з кав'ярнею, великий готель на 33 номери, два окремі житлові котеджі, сауна з невеликим басейном, господарські споруди та приміщення для персоналу.
Цікаво! Крім засобів розміщення, покупець отримує цілком готову для роботи інфраструктуру зимового відпочинку. Це три канатно-буксирувальні дороги різної довжини та продуктивності, включно з відомим підйомником "Допельмаєр" на майже кілометр.
Окремий блок комплексу складають сервісні можливості – пункт прокату на 200 комплектів лиж і сноубордів, ремонтний ангар для техніки, гуртожиток для персоналу, технічні приміщення.
Як виглядає курорт?
"Драгобрат" – це своєрідний гірський амфітеатр, де між хвойними масивами та відкритими засніженими схилами розташовані готелі, котеджі та підйомники.
Особливо привабливий тут рельєф – природні перепади висот дають можливість для фрірайду та спортивного катання. Будівлі комплексу вписані у ландшафт – дерев'яні котеджі, великі готельні блоки, об'єкти інфраструктури для катання та відпочинку.
Гірськолижний курорт / Фото Драгобрат
Сауна і басейн, що розташовані на території, додають курорту ознак повноцінного рекреаційного комплексу. Гості мають можливість залишитися тут на кілька днів, поєднавши катання, відпочинок, харчування та дозвілля.
Де розташований?
Курорт "Драгобрат" розташований у Закарпатській області, у районі масиву Свидовець – на висоті близько 1400 метрів над рівнем моря, зазначається на сайті комплексу. Така висотність забезпечує стабільний сніговий покрив і довший сезон катання, ніж у більшості інших карпатських локацій.
Цікаво! "Драгобрат" – це найвисокогірніший гірськолижний комплекс України, розташований біля підніжжя гори Стіг та неподалік масиву Близниця.
Саме віддаленість та особливий рельєф зробили "Драгобрат" популярним серед лижників і сноубордистів, які шукають більш спортивні умови, ніж на переповнених базах нижчої висоти.
