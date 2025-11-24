Майже 3 мільйони доларів: на продаж виставили найвищий гірськолижний курорт в Україні

Найвищий гірськолижний курортний комплекс виставили на продаж за 2,7 мільйона доларів. Пропозиція одразу привернула увагу, адже продається не просто ділянка в Карпатах, а комплекс "Драгобрат" с готелями, інфраструктурою та технікою.

Що пропонують за таку ціну?

Покупцеві пропонують повний пакет корпоративних прав на підприємство, яке володіє гірськолижним комплексом разом із його матеріальною базою, пише 24 Канал з посиланням на OLX.

Основою пропозиції є земельна ділянка площею близько 1,76 гектара. А загальна площа всіх приміщень понад півтори тисячі квадратних метрів.

На цій території розташовані об'єкти курорту – адміністративна будівля з кав'ярнею, великий готель на 33 номери, два окремі житлові котеджі, сауна з невеликим басейном, господарські споруди та приміщення для персоналу.

Цікаво! Крім засобів розміщення, покупець отримує цілком готову для роботи інфраструктуру зимового відпочинку. Це три канатно-буксирувальні дороги різної довжини та продуктивності, включно з відомим підйомником "Допельмаєр" на майже кілометр.

Окремий блок комплексу складають сервісні можливості – пункт прокату на 200 комплектів лиж і сноубордів, ремонтний ангар для техніки, гуртожиток для персоналу, технічні приміщення.

Як виглядає курорт?

"Драгобрат" – це своєрідний гірський амфітеатр, де між хвойними масивами та відкритими засніженими схилами розташовані готелі, котеджі та підйомники.

Особливо привабливий тут рельєф – природні перепади висот дають можливість для фрірайду та спортивного катання. Будівлі комплексу вписані у ландшафт – дерев'яні котеджі, великі готельні блоки, об'єкти інфраструктури для катання та відпочинку.

Гірськолижний курорт / Фото Драгобрат

Сауна і басейн, що розташовані на території, додають курорту ознак повноцінного рекреаційного комплексу. Гості мають можливість залишитися тут на кілька днів, поєднавши катання, відпочинок, харчування та дозвілля.

Де розташований?

Курорт "Драгобрат" розташований у Закарпатській області, у районі масиву Свидовець – на висоті близько 1400 метрів над рівнем моря, зазначається на сайті комплексу. Така висотність забезпечує стабільний сніговий покрив і довший сезон катання, ніж у більшості інших карпатських локацій.

Цікаво! "Драгобрат" – це найвисокогірніший гірськолижний комплекс України, розташований біля підніжжя гори Стіг та неподалік масиву Близниця.

Саме віддаленість та особливий рельєф зробили "Драгобрат" популярним серед лижників і сноубордистів, які шукають більш спортивні умови, ніж на переповнених базах нижчої висоти.

