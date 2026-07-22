Курс доллара повлияет на планы покупателей: почему осенью спрос на жилье может вырасти

Ослабление гривны может подтолкнуть часть украинцев быстрее решиться на покупку квартиры. Потенциальные покупатели могут опасаться дальнейшего подорожания жилья и в то же время искать способ сохранить сбережения в условиях колебаний валютного курса.

Как ослабление гривны может повлиять на рынок жилья

Осенью дополнительным фактором для рынка жилья может стать приближение курса доллара к 46,5 – 47 гривен, рассказала 24 Каналу Марианна Бигунец, коммерческий директор строительной компании GAZDA.

Согласно базовому сценарию аналитиков компании, во второй половине года гривна может ослабнуть на 3–4%. Такие изменения способны повлиять не только на поведение покупателей, но и на цены в отдельных жилых комплексах.

Часть строительных материалов и инженерного оборудования зависит от курса доллара или евро. Валютные колебания также сказываются на стоимости логистики и работ. Если эти расходы будут расти, отдельные компании осенью могут пересмотреть цену квадратного метра.

Наиболее заметно это может сказаться на жилых комплексах с высокой степенью готовности, сложными инженерными решениями и большой долей импортного оборудования. В то же время курс около 47 гривен за доллар не означает одновременного подорожания всех новостроек.

Масштаб пересмотра цен будет зависеть от затрат на конкретный проект, его готовности и спроса на квартиры. Поэтому в одних комплексах цены могут измениться более ощутимо, а в других остаться практически без изменений.

Девелоперы также учитывают, что строительство длится несколько лет, а расходы нужно планировать заранее. При формировании цен на 2027 год часть компаний может ориентироваться на курс в пределах 48–50 гривен за доллар.

Для покупателей ослабление гривны также может стать сигналом не откладывать покупку. Часть людей может активизировать поиск из-за опасений, что впоследствии квартиры будут стоить дороже. Другие будут рассматривать недвижимость как способ перевести часть сбережений в материальный актив.

В таком случае недвижимость будут рассматривать не только как место для проживания, но и как способ частично сохранить стоимость средств в период валютных и ценовых колебаний. Влияние курса нужно оценивать отдельно для каждого объекта, учитывая его готовность, инженерные системы, сроки ввода в эксплуатацию и финансовые условия приобретения.

Напомним, что в разных городах Украины срок накопления средств на однокомнатную квартиру различается почти в четыре раза. Дольше всего копить на жилье придется во Львове и Ужгороде – по 8,6 года средней зарплаты, тогда как в Херсоне этот срок составляет 2,3 года.