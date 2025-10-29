"Бункер" чтобы пережить блэкаут: как выглядит квартира в центре Одессы за 80 тысяч

В Одессе выставили на продажу квартиру, которая оборудована всем необходимым для комфортного проживания в периоды блэкаута. Стоимость квартиры – 80 тысяч долларов, но владельцы готовы снизить цену.

Какую квартиру предлагают на Дерибасовской?

Четырехкомнатная квартира имеет площадь 95 квадратных метров, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Смотрите также Невозможно с российским гражданством: кому не продадут недвижимость в Финляндии

Расположено помещение на главной пешеходной улице – Дерибасовской, что делает ее привлекательной для желающих жить в сердце города.

По мнению продавцов, такое жилье может стать настоящим бункером во время блэкаута. Помещение оборудовано всем необходимым для жизни во время длительных отключений электроэнергии и воды.

В помещении есть тандырная установка, которая работает на дровах. Туда заливается вода, подогревается и можно использовать. Кроме установки, есть печь, которая обеспечивает теплом и ее можно использовать для приготовления пищи,

– отмечает владелец.

Комментаторы считают, что сама квартира стоит недорого, но на ремонт может уйти вдвое больше.

Сколько стоят квартиры в Одессе?

По данным ЛУН, средняя стоимость трехкомнатной квартиры без ремонта в Приморском районе составляет 130 тысяч долларов. Стоимость четырехкомнатных квартир зависит от ее размера. Поэтому в среднем цена варьируется от 100 тысяч до 600 тысяч долларов.

На Дерибасовской продают и другие квартиры без ремонта, большей площадью и значительно дороже. Обычно предлагают квартиры с готовым ремонтом.

Выгодно ли приобрести квартиру с ремонтом в центре Одессы?