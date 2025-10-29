Укр Рус
"Бункер" щоб пережити блекаут: як виглядає квартира у центрі Одеси за 80 тисяч
29 жовтня, 15:05
2

"Бункер" щоб пережити блекаут: як виглядає квартира у центрі Одеси за 80 тисяч

Ксенія Войновська
Основні тези
  • В Одесі продається чотирикімнатна квартира на Дерибасівській за 80 тисяч доларів, обладнана для життя під час блекауту.
  • Середня вартість трикімнатної квартири без ремонту у Приморському районі Одеси становить 130 тисяч доларів.

В Одесі виставили на продаж квартиру, яка обладнана всім необхідним для комфортного проживання у періоди блекауту. Вартість квартири – 80 тисяч доларів, але власники готові знизити ціну.

Яку квартиру пропонують на Дерибасівській?

Чотирикімнатна квартира має площу 95 квадратних метрів, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Розташоване помешкання на головній пішохідній вулиці – Дерибасівській, що робить її привабливою для охочих жити у серці міста.

На думку продавців, таке житло може стати справжнім бункером під час блекауту. Помешкання обладнане всім необхідним для життя під час тривалих відключень електроенергії та води.

У приміщенні є тандирна установка, яка працює на дровах. Туди заливається вода, підігрівається і можна використовувати. Крім установки, є піч, яка забезпечує теплом та її можна використовувати для приготування їжі, 
– зазначає власник.

Коментатори вважають, що сама квартира коштує недорого, але на ремонт може піти удвічі більше.

Скільки коштують квартири в Одесі?

За даними ЛУН, середня вартість трикімнатної квартири без ремонту у Приморському районі становить 130 тисяч доларів. Вартість чотирикімнатних квартир залежить від її розміру. Тому у середньому ціна варіюється від 100 тисяч до 600 тисяч доларів. 

На Дерибасівській продають й інші квартири без ремонту, більшою площею та значно дорожче. Зазвичай пропонують квартири з готовим ремонтом.

Чи вигідно придбати квартиру з ремонтом у центрі Одеси?

  • На вторинному ринку однокімнатну квартиру в Одесі можна придбати в середньому за 40 000 доларів. Ціни на двокімнатні квартири – близько 60 000 доларів. Трикімнатні дещо дорожче – 80 000 доларів.

  • Часто на ринку нерухомості в Одесі пропонують житло у старовинному будинку. Така квартира може стати хорошою інвестицією для рієлторів, або людей, які шукають квартиру з історією.