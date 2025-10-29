"Бункер" щоб пережити блекаут: як виглядає квартира у центрі Одеси за 80 тисяч
- В Одесі продається чотирикімнатна квартира на Дерибасівській за 80 тисяч доларів, обладнана для життя під час блекауту.
- Середня вартість трикімнатної квартири без ремонту у Приморському районі Одеси становить 130 тисяч доларів.
В Одесі виставили на продаж квартиру, яка обладнана всім необхідним для комфортного проживання у періоди блекауту. Вартість квартири – 80 тисяч доларів, але власники готові знизити ціну.
Яку квартиру пропонують на Дерибасівській?
Чотирикімнатна квартира має площу 95 квадратних метрів, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі.
Дивіться також Неможливо з російським громадянством: кому не продадуть нерухомість у Фінляндії
Розташоване помешкання на головній пішохідній вулиці – Дерибасівській, що робить її привабливою для охочих жити у серці міста.
На думку продавців, таке житло може стати справжнім бункером під час блекауту. Помешкання обладнане всім необхідним для життя під час тривалих відключень електроенергії та води.
У приміщенні є тандирна установка, яка працює на дровах. Туди заливається вода, підігрівається і можна використовувати. Крім установки, є піч, яка забезпечує теплом та її можна використовувати для приготування їжі,
– зазначає власник.
Коментатори вважають, що сама квартира коштує недорого, але на ремонт може піти удвічі більше.
Скільки коштують квартири в Одесі?
За даними ЛУН, середня вартість трикімнатної квартири без ремонту у Приморському районі становить 130 тисяч доларів. Вартість чотирикімнатних квартир залежить від її розміру. Тому у середньому ціна варіюється від 100 тисяч до 600 тисяч доларів.
На Дерибасівській продають й інші квартири без ремонту, більшою площею та значно дорожче. Зазвичай пропонують квартири з готовим ремонтом.
Чи вигідно придбати квартиру з ремонтом у центрі Одеси?
На вторинному ринку однокімнатну квартиру в Одесі можна придбати в середньому за 40 000 доларів. Ціни на двокімнатні квартири – близько 60 000 доларів. Трикімнатні дещо дорожче – 80 000 доларів.
Часто на ринку нерухомості в Одесі пропонують житло у старовинному будинку. Така квартира може стати хорошою інвестицією для рієлторів, або людей, які шукають квартиру з історією.