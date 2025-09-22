Жизнь звезд часто остается за кадром, но интерьеры их домов раскрывают немало интересного. Шеф-повар и участница "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась, как обустроила свое жилье в центре Киева и какие планы имеет на будущее.

Ольга Мартыновская показала свои киевские апартаменты в программе "По домам", передает 24 Канал.

Где живет Ольга Мартыновская?

Сейчас шеф-повар живет в самом центре столицы, в арендованной квартире площадью 44 квадратных метра. Жилье выполнено в темных тонах, что придает ему стильности и современного вида. Несмотря на компактные размеры, интерьер выглядит гармонично и соответствует характеру владелицы.

Если честно, свою будущую квартиру я планирую сделать в противоположном цвете. Песочный, с деревом, возможно коричневые оттенки, словом, очень светлую. Мне нравится черный, потому что, как говорил Том Форд, если у тебя есть черный цвет, у тебя есть любой цвет. Он на меня не давит, не делает квартиру меньше,

– отметила шеф-повар.

Однако единственное, что не нравится Ольге, это то, что на черном видно всю пыль. Поэтому к этому стоит быть готовыми.

По словам Ольги, квартира принадлежит ее знакомому, который согласился снизить арендную плату с 1500 до 500 долларов в месяц. Коммунальные расходы колеблются от 3 до 8 тысяч гривен в зависимости от сезона.

Какие планы на будущее?

Звездная шеф-повар мечтает о собственном доме. Она уже выбрала для себя просторную квартиру в 100 квадратных метров с панорамными окнами на 10 этаже. Особое внимание Мартыновская уделяет дочери: в новом жилье для Веры впервые будет собственная комната и отдельный санузел.

Что еще известно о жилье Ольги Мартыновской?