Життя зірок часто залишається за кадром, але інтер'єри їхніх домівок розкривають чимало цікавого. Шеф-кухарка та учасниця "МастерШеф" Ольга Мартиновська поділилася, як облаштувала своє житло у центрі Києва та які плани має на майбутнє.

Ольга Мартиновська показала свої київські апартаменти у програмі "По хатах", передає 24 Канал.

Дивіться також Розкішний мінімалізм: Александра Даддаріо показала елегантний басейн біля дому

Де живе Ольга Мартиновська?

Зараз шеф-кухарка мешкає у самому центрі столиці, в орендованій квартирі площею 44 квадратні метри. Житло виконане у темних відтінках, що додає йому стильності й сучасного вигляду. Попри компактні розміри, інтер'єр виглядає гармонійно й відповідає характеру власниці.

Якщо чесно, свою майбутню квартиру я планую зробити у протилежному кольорі. Пісочний, з деревом, можливо коричневі відтінки, словом, дуже світлу. Мені подобається чорний, бо, як казав Том Форд, якщо в тебе є чорний колір, у тебе є будь-який колір. Він на мене не тисне, не робить квартиру меншою,

– зазначила шеф-кухарка.

Однак єдине, що не подобається Ользі, це те, що на чорному видно весь пил. Тому до цього варто бути готовими.

За словами Ольги, квартира належить її знайомому, який погодився знизити орендну плату з 1500 до 500 доларів на місяць. Комунальні витрати коливаються від 3 до 8 тисяч гривень залежно від сезону.

Де живе Ольга Мартиновська: дивіться відео

Які плани на майбутнє?

Зіркова шеф-кухарка мріє про власну оселю. Вона вже обрала для себе простору квартиру у 100 квадратних метрів з панорамними вікнами на 10 поверсі. Особливу увагу Мартиновська приділяє доньці: у новому житлі для Віри вперше буде власна кімната та окремий санвузол.

Що ще відомо про житло Ольги Мартиновської?