Кроме того, рассказала о себе и дочери. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ольги Мартыновской.

Выяснилось, что в квартире выбило окна, пол засыпан осколками стекла, а мебель серьезно повреждена.

К счастью, во время атаки Ольга с Верой дома не были: ресторатор находилась в командировке в Николаеве, а дочь гостила у бабушки в Чернигове.

Квартира Ольги Мартыновской пострадала от обстрела Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Повезло. Прилет очень рядом... Где-то близко ангел ходит. Спасибо, что спас,

– написала Мартыновская в соцсетях.

Для справки! Квартира знаменитости расположена в самом центре столицы. Она прожила там два с половиной года и даже внесла задаток, чтобы приобрести квартиру в этом же доме, ведь мечтала о стабильности.

