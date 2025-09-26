В Гонконге запретили "квартиры-гробы" площадью до 8 квадратов: что будет взамен
- Власти Гонконга приняли законопроект о запрете жилья площадью до 8 квадратных метров.
- Такие помещения в регионе называли "квартирами-трубами" и "квартирами-клетками".
- Новые требования предусматривают минимальную площадь жилья и отдельную ванную комнату.
Власти Гонконга приняли законопроект о постепенной ликвидации крошечного и некачественного жилья. Это помещения площадью до 8 квадратов, которые называют "квартирами-трубами" и "квартирами-клетками".
Правительство принимает меры в ответ на призыв Пекина улучшить условия проживания местным. В "гробах-клетках" живут не только уязвимые слои населения, но и обычные рабочие и студенты. Причина в очень дорогой аренде, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Интересно Купили за 3 тысячи долларов, а вложили двадцать: как отец с дочкой восстанавливают старые дома
Каким теперь будет доступное жилье в Гонконге?
Согласно новому законопроекту, минимальная площадь жилья теперь будет составлять не менее 8 квадратных метров. Кроме того, в каждом доме должна быть отдельная ванная комната, средства пожарной безопасности, освещение и вентиляция.
Улучшит ли такое решение ситуацию с жильем пока не понятно. Существует мнение, что эти шаги приведут к росту арендной платы. Предложений доступного жилья и так немного, а после переобустройства арендодатели могут захотеть больше.
Квартира-труба в Гонконге / Фото Benny Lam
Согласно мартовскому опросу, средний доход арендаторов составил 7200 гонконгских долларов, что равно 925 долларов США в месяц. В то же время средняя арендная плата за квартиру в отдельных домах составляла 4500 гонконгских долларов. Понятно, что для пожилых людей, молодых работников и иммигрантов эта сумма слишком велика. Собственно и поэтому они выбирали "квартиры-гробы".
Что вмещает "квартира-гроб"?
По данным местного издания HKFP, это жилье площадью несколько квадратов, где помещается одна кровать и некоторые личные вещи.
Почти год назад обзор таких квартир сделал известный тревел-блогер Дрю Бински. Он рассказал, что во многих таких "квартирах" нельзя нормально встать или лечь с вытянутыми ногами – места крайне мало. "Квартиры-труны", по сути, обустраивают внутри обычных квартир, ставя перегородки.