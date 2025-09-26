Власти Гонконга приняли законопроект о постепенной ликвидации крошечного и некачественного жилья. Это помещения площадью до 8 квадратов, которые называют "квартирами-трубами" и "квартирами-клетками".

Правительство принимает меры в ответ на призыв Пекина улучшить условия проживания местным. В "гробах-клетках" живут не только уязвимые слои населения, но и обычные рабочие и студенты. Причина в очень дорогой аренде, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Интересно Купили за 3 тысячи долларов, а вложили двадцать: как отец с дочкой восстанавливают старые дома

Каким теперь будет доступное жилье в Гонконге?

Согласно новому законопроекту, минимальная площадь жилья теперь будет составлять не менее 8 квадратных метров. Кроме того, в каждом доме должна быть отдельная ванная комната, средства пожарной безопасности, освещение и вентиляция.

Улучшит ли такое решение ситуацию с жильем пока не понятно. Существует мнение, что эти шаги приведут к росту арендной платы. Предложений доступного жилья и так немного, а после переобустройства арендодатели могут захотеть больше.



Квартира-труба в Гонконге / Фото Benny Lam

Согласно мартовскому опросу, средний доход арендаторов составил 7200 гонконгских долларов, что равно 925 долларов США в месяц. В то же время средняя арендная плата за квартиру в отдельных домах составляла 4500 гонконгских долларов. Понятно, что для пожилых людей, молодых работников и иммигрантов эта сумма слишком велика. Собственно и поэтому они выбирали "квартиры-гробы".

Что вмещает "квартира-гроб"?

По данным местного издания HKFP, это жилье площадью несколько квадратов, где помещается одна кровать и некоторые личные вещи.

Почти год назад обзор таких квартир сделал известный тревел-блогер Дрю Бински. Он рассказал, что во многих таких "квартирах" нельзя нормально встать или лечь с вытянутыми ногами – места крайне мало. "Квартиры-труны", по сути, обустраивают внутри обычных квартир, ставя перегородки.