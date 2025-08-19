Киев, Львов и Ужгород в последнее время лидируют по ценам на жилье. Также в этих городах самая дорогая аренда квартир. Но в столице не всегда за жилье придется выложить больше всего.

О том, где из этих трех городов самые дорогие квартиры на первичном и вторичном рынках, а также где придется больше всего заплатить за аренду жилья, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.

Какие цены на квартиры вторичного рынка в Киеве, Ужгороде и Львове?

По состоянию на середину августа 2025 года среди этих трех городов самая высокая средняя цена на однокомнатную квартиру вторички – в Киеве – 65 тысяч долларов (на 8% больше, чем было полгода назад). Совсем немного отстает от столицы Львов с ценой 64,7 тысячи долларов (на 1% больше, чем было полгода назад). За ним следует Ужгород – 63 тысячи долларов (на 5% больше, чем полгода назад).

З двухкомнатными квартирами ситуация похожа: в Киеве такие квартиры в среднем продают за 100 тысяч долларов (рост на 4% за полгода), во Львове за 93 тысячи долларов (на 3% больше), Ужгороде – за 90 тысяч долларов (на 6% больше).

Трехкомнатные квартиры вторички также самые дорогие в Киеве – 150 тысяч долларов (на 8% больше, чем полгода назад), далее следуют Львов со 117 тысячами долларов (рост на 2%) и Ужгород со 110 тысяч долларов (рост на 10%).



Сколько стоит квадрат в новостройке в Киеве, Ужгороде и Львове?

Квадратный метр в новостройке в августе самый дорогой во Львове – 57,1 тысячи гривен (без изменений за последние полгода). На второй строчке Киев – 54,8 тысячи гривен (также без изменений), на третьей – Ужгород – 47,9 тысячи гривен (на 4% дороже, чем полгода назад).

За какую сумму можно арендовать квартиру в Киеве, Ужгороде и Львове?

Арендовать однокомнатную квартиру дороже всего в Ужгороде – 19 тысяч гривен. Далее идет Киев – 18 тысяч гривен, Львов – 17 тысяч гривен. В столице за последние пол года цены выросли на 6%, в остальных двух городах остались без изменений.

Аренда двухкомнатной квартиры также самая дорогая в Ужгороде – 27,4 тысячи гривен, за ним идет Киев – 26,9 тысячи гривен, далее – Львов – 20 тысяч гривен. За последние полгода в Ужгороде цены не изменились, во Львове выросли на 4%, в Киеве – на 14%.

Трехкомнатное жилье в Киеве сдают в аренду за 45,3 тысячи гривен, в Ужгороде – за 29,5 тысячи гривен, во Львове – 25,2 тысячи. В Ужгороде за последние 6 месяцев цены не изменились, во Львове и Киеве выросли на 13%.

Подытоживая, заметим, что вторичную недвижимость дороже всего продают в Киеве, квадрат в новостройке – во Львове, а арендовать жилье затратнее всего в Ужгороде.