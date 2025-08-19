Київ, Львів та Ужгород останнім часом лідирують за цінами на житло. Також у цих містах – найдорожча оренда квартир. Та у столиці не завжди за помешкання доведеться викласти найбільше.

Про те, де з цих трьох міст найдорожчі квартири на первинному та вторинному ринках, а також де доведеться найбільше заплатити за оренду помешкання, 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу ЛУН.

Читайте також Де студентам буде найдорожче жити: огляд цін на оренду квартир та кімнат у великих містах

Які ціни на квартири вторинного ринку в Києві, Ужгороді та Львові?

Станом на середину серпня 2025 року серед цих трьох міст найвища середня ціна на однокімнатну квартиру вторинки – у Києві – 65 тисяч доларів (на 8% більше, ніж було пів року тому). Зовсім трохи відстає від столиці Львів з ціною 64,7 тисячі доларів (на 1% більше, ніж було пів року тому). За ним іде Ужгород – 63 тисячі доларів (на 5% більше, ніж пів року тому).

З двокімнатними помешканнями ситуація схожа: у Києві такі квартири у середньому продають за 100 тисяч доларів (зростання на 4% за пів року), у Львові за 93 тисячі доларів (на 3% більше), Ужгороді – за 90 тисяч доларів (на 6% більше).

Трикімнатні квартири вторинки також найдорожчі у Києві – 150 тисяч доларів (на 8% більше, ніж пів року тому), далі йдуть Львів зі 117 тисячами доларів (зростання на 2%) та Ужгород зі 110 тисяч доларів (зростання на 10%).



Вторинне житло найдорожче в Києві / Фото Freepik

Скільки коштує квадрат у новобудові в Києві, Ужгороді та Львові?

Квадратний метр у новобудові у серпні найдорожчий у Львові – 57,1 тисячі гривень (без змін за останні пів року). На другій сходинці Київ – 54,8 тисячі гривень (також без змін), на третій – Ужгород – 47,9 тисячі гривень (на 4% дорожче, ніж пів року тому).

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

За яку суму можна орендувати квартиру в Києві, Ужгороді та Львові?

Орендувати однокімнатну квартиру найдорожче в Ужгороді – 19 тисяч гривень. Далі йде Київ – 18 тисяч гривень, Львів – 17 тисяч гривень. У столиці за останні пів року ціни зросли на 6%, в інших двох містах залишилися без змін.

Оренда двокімнатного помешкання також найдорожча в Ужгороді – 27,4 тисячі гривень, за ним йде Київ – 26,9 тисячі гривень, далі – Львів – 20 тисяч гривень. За останні пів року в Ужгороді ціни не змінилися, у Львові зросли на 4%, у Києві – на 14%.

Трикімнатне житло в Києві здають в оренду за 45,3 тисячі гривень, в Ужгороді – за 29,5 тисячі гривень, у Львові – 25,2 тисячі. В Ужгороді за останні 6 місяців ціни не змінилися, у Львові та Києві зросли на 13%.

Підсумовуючи, зауважимо, що вторинну нерухомість найдорожче продають у Києві, квадрат у новобудові – у Львові, а орендувати житло найвитратніше в Ужгороді.