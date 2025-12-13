Стоимость квадрата в новостройках за год выросла почти везде: какой город стал рекордсменом

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках продолжает расти в большинстве украинских городов. В конце 2025 года из тройки лидеров по ценам на жилье первички вытеснили Ужгород.

Как за 2025 год изменились цены на квартиры в новостройках, 24 Канал рассказывает со ссылкой на годовой отчет ЛУН.

Где наиболее ощутимо подорожал квадрат на первичке?

Самый быстрый рост средней стоимости квадратного метра зафиксировали в Одессе, где новостройки подорожали на 19%, и в Хмельницком – на 14%. Двузначную динамику также показали Луцк, Житомир и Тернополь (+12% за год), а также Ивано-Франковск и Чернигов (+10%).

Несмотря на это, самыми дорогими в Украине по средней стоимости квадратного метра все еще остаются новостройки Львова, хотя их цена выросла всего на 6% за год.

Важно, что впервые с начала полномасштабной войны изменился состав тройки самых дорогих городов по ценам первичной недвижимости.

На первом месте – Львов со средней стоимостью квадратного метра 58,6 тысячи гривен.

На втором – Киев с показателем 55,3 тысячи гривен.

Третью позицию в конце 2025 года заняла Одесса, где средняя цена квадрата достигла 47,1 тысячи гривен, оттеснив Ужгород, где стоимость квадратного метра осталась неизменной – 46,8 тысячи гривен.



Почему цены на жилье в новостройках выросли?

Как отмечают аналитики, как и предыдущий год, 2025-й не стал легким для строительной отрасли. Подорожание строительных материалов, нехватка квалифицированных работников и рост заработных плат – все это и в дальнейшем толкало цены на первичном рынке вверх.

Добавились и новые расходы, связанные с энергонезависимостью и безопасностью объектов. Свою роль сыграли и геополитические события, в частности выборы Дональда Трампа и дискуссии о возможном "завершении войны". Эти факторы добавили уверенности покупателям, и с января по май почти во всех регионах фиксировалось оживление спроса.

Заметим, ранее на LUN Conference 2025 эксперты высказали свои мысли относительно будущего первичного рынка недвижимости Украины. В ближайший период снижение стоимости новостроек маловероятно. Ключевые девелоперы отмечают, что рынок входит в фазу структурного дефицита, который и в дальнейшем будет подталкивать цены за квадратный метр вверх.

О чем еще говорится в отчете?

В течение 2025 года цены на квартиры на вторичном рынке выросли в большинстве регионов Украины. Динамично дорожали двухкомнатные квартиры. Наибольший прирост стоимости зафиксировали в западных и центральных областях, тогда как в северных и восточных городах также наблюдалось постепенное повышение цен. Небольшое годовое снижение стоимости показали только населенные пункты юго-восточного направления, расположенные вблизи линии фронта.

Среди лидеров роста: однокомнатные квартиры в Тернополе подорожали на 21% за год, двухкомнатные там же – на 23%, а трехкомнатные больше всего прибавили в цене в Черкассах (+23%).