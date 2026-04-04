Рынок жилья в Польше меняется: где цены падают, а где – растут

Цены на жилье в новостройках Польши больше не растут равномерно по всей стране. В дорогих городах они начали снижаться, тогда как в более дешевых наоборот демонстрируют рост.

Почему в дорогих городах Польши жилье дешевеет?

Несмотря на оживление спроса, рынок нового жилья в Польше показывает неоднородную динамику. Об этом говорится в материале на Rzeczpospolita.

Читайте также В горных городах Италии отдают дома за 1 евро: что нужно знать покупателю

В годовом измерении цены на новостройки выросли примерно на 1,5%, однако с учетом инфляции это фактически означает их реальное снижение.

В то же время в части крупнейших и самых дорогих городов Польши зафиксировали падение средней цены квадратного метра:

в Кракове она снизилась примерно на 2%;

во Вроцлаве – на 3,2%;

в Люблине – на 1,9% в годовом измерении.

Ключевая причина – не массовые скидки, а изменение предложения. Девелоперы выводят на рынок больше квартир в более дешевых локациях, что автоматически снижает среднюю стоимость жилья.

Где в Польше цены растут и почему?

В отличие от дорогих городов, в более доступных локациях Польши жилье продолжает дорожать.

Наибольший рост зафиксировали:

в Трёхгороде (города: Гданьск, Сопот и Гдыня) – на 7,8% за год;

Познани – на 5%;

Быдгоще – на 4,7%,

агломерации Силезии (например, город Катовице) – на 2,8%.

Даже в крупных городах, например Варшава (+0,8%) или Лодзь (+0,4%), цены формально растут, но медленнее инфляции, то есть фактически стагнируют.

В целом изменения на рынке являются умеренными: в большинстве городов колебания составляют всего несколько процентов, однако сам тренд "различия" становится все более заметным.

Какова ситуация на вторичке?

На вторичном рынке жилья в Польше, как пишет Business Insider, снова фиксируют рост цен. В частности, в большинстве крупных городов стоимость квартир за последние месяцы повысилась на несколько процентов в годовом измерении, тогда как в Варшаве цены остаются относительно стабильными без резких скачков. В таких городах, как Краков или Вроцлав, подорожание было заметным из-за ограниченного количества предложений на рынке.

Аналитики отмечают, что спрос постепенно восстанавливается, а дефицит качественного жилья поддерживает тенденцию к росту цен даже на вторичном рынке.

Что означает ситуация на рынке Польши для украинцев?

Польский рынок жилья демонстрирует важный сигнал: после периода стремительного роста цены начинают зависеть от конкретного города и сегмента. В дорогих городах Польши появляется больше доступных вариантов благодаря новому предложению, тогда как в более дешевых – спрос поддерживает постепенный рост цен.

Для украинцев, которые рассматривают покупку жилья в Польше, это означает широкий выбор стратегий: в крупных городах можно искать выгодные предложения, а в дешевых – не стоит слишком откладывать решение, ведь там цены могут и в дальнейшем медленно расти.

Почему аренда жилья в Польше получается дороже, чем сдается?

Аренда жилья в Польше часто обходится дороже, чем указано в объявлениях, из-за сложной структуры платежей. Кроме базовой арендной платы, арендаторы платят czynsz. Это административный взнос за содержание дома, а также отдельно коммунальные услуги и интернет. В результате фактическая стоимость жилья может быть на сотни злотых выше и достигать более 4 – 4,5 тысяч злотых в месяц.