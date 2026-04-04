Рынок жилья в Польше меняется: где цены падают, а где – растут
- Цены на жилье в новостройках Польши в дорогих городах снижаются из-за изменения предложения, тогда как в более дешевых городах наблюдается рост.
- На вторичном рынке жилья Польши фиксируют рост цен, особенно в городах с ограниченным предложением, таких как Краков и Вроцлав.
Цены на жилье в новостройках Польши больше не растут равномерно по всей стране. В дорогих городах они начали снижаться, тогда как в более дешевых наоборот демонстрируют рост.
Почему в дорогих городах Польши жилье дешевеет?
Несмотря на оживление спроса, рынок нового жилья в Польше показывает неоднородную динамику. Об этом говорится в материале на Rzeczpospolita.
Читайте также В горных городах Италии отдают дома за 1 евро: что нужно знать покупателю
В годовом измерении цены на новостройки выросли примерно на 1,5%, однако с учетом инфляции это фактически означает их реальное снижение.
В то же время в части крупнейших и самых дорогих городов Польши зафиксировали падение средней цены квадратного метра:
- в Кракове она снизилась примерно на 2%;
- во Вроцлаве – на 3,2%;
- в Люблине – на 1,9% в годовом измерении.
Ключевая причина – не массовые скидки, а изменение предложения. Девелоперы выводят на рынок больше квартир в более дешевых локациях, что автоматически снижает среднюю стоимость жилья.
Где в Польше цены растут и почему?
В отличие от дорогих городов, в более доступных локациях Польши жилье продолжает дорожать.
Наибольший рост зафиксировали:
- в Трёхгороде (города: Гданьск, Сопот и Гдыня) – на 7,8% за год;
- Познани – на 5%;
- Быдгоще – на 4,7%,
- агломерации Силезии (например, город Катовице) – на 2,8%.
Даже в крупных городах, например Варшава (+0,8%) или Лодзь (+0,4%), цены формально растут, но медленнее инфляции, то есть фактически стагнируют.
В целом изменения на рынке являются умеренными: в большинстве городов колебания составляют всего несколько процентов, однако сам тренд "различия" становится все более заметным.
Какова ситуация на вторичке?
На вторичном рынке жилья в Польше, как пишет Business Insider, снова фиксируют рост цен. В частности, в большинстве крупных городов стоимость квартир за последние месяцы повысилась на несколько процентов в годовом измерении, тогда как в Варшаве цены остаются относительно стабильными без резких скачков. В таких городах, как Краков или Вроцлав, подорожание было заметным из-за ограниченного количества предложений на рынке.
Аналитики отмечают, что спрос постепенно восстанавливается, а дефицит качественного жилья поддерживает тенденцию к росту цен даже на вторичном рынке.
Что означает ситуация на рынке Польши для украинцев?
Польский рынок жилья демонстрирует важный сигнал: после периода стремительного роста цены начинают зависеть от конкретного города и сегмента. В дорогих городах Польши появляется больше доступных вариантов благодаря новому предложению, тогда как в более дешевых – спрос поддерживает постепенный рост цен.
Для украинцев, которые рассматривают покупку жилья в Польше, это означает широкий выбор стратегий: в крупных городах можно искать выгодные предложения, а в дешевых – не стоит слишком откладывать решение, ведь там цены могут и в дальнейшем медленно расти.
Почему аренда жилья в Польше получается дороже, чем сдается?
Аренда жилья в Польше часто обходится дороже, чем указано в объявлениях, из-за сложной структуры платежей. Кроме базовой арендной платы, арендаторы платят czynsz. Это административный взнос за содержание дома, а также отдельно коммунальные услуги и интернет. В результате фактическая стоимость жилья может быть на сотни злотых выше и достигать более 4 – 4,5 тысяч злотых в месяц.