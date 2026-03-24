Почему возникает путаница между czynsz и коммуналкой?

Проблема возникает из-за другой системы платежей. В Польше czynsz – это отдельный административный платеж за содержание дома, а не полная коммуналка, пишет 24 Канал.

Его платят не владельцу, а жилищному сообществу или кооперативу. В сумму входят уборка подъездов, обслуживание лифта, вывоз мусора, освещение общих зон и текущие ремонты.

В 2026 году средний czynsz составляет около 250 – 300 злотых в месяц, пишет "Совместно Wspólnie". В крупных городах, в частности Варшаве и Кракове, он часто возрастает до 500 – 1000 злотых в зависимости от дома и перечня услуг.

Именно здесь и возникает ошибка: этот платеж воспринимают как полную "коммуналку", хотя это лишь часть расходов.

Какие расходы не входят в czynsz?

Кроме czynsz, арендатор отдельно платит за электроэнергию, газ, интернет и часть водоснабжения. Эти расходы зависят от потребления и могут существенно менять общую сумму.

В среднем дополнительные платежи вместе с интернетом составляют около 800 – 900 злотых в месяц для квартиры. По данным платформы Investropa, в Польше средняя стоимость аренды:

квартиры-студии – около 2 600 злотых в месяц;

однокомнатной квартиры – в среднем 3400 злотых;

в Варшаве цены часто превышают 3500 злотых.

В итоге даже небольшая квартира обходится в более 4 000 – 4 500 злотых в месяц.

Ситуацию усложняют авансовые платежи. Сначала арендатор платит приблизительную сумму, а впоследствии получает перерасчет по фактическому потреблению, что может добавить несколько сотен злотых.

Как украинцам избежать переплат за жилье?

Перед подписанием договора стоит сразу уточнить полную структуру платежей. Важно разделить сумму аренды, czynsz и все дополнительные расходы.

Также лучше попросить арендодателя показать счета предыдущих жильцов или назвать средние расходы за месяц. Это позволяет оценить реальную сумму, а не ориентироваться лишь на цифру в объявлении.

