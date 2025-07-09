Где сейчас можно купить квартиру на вторичке до миллиона гривен

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Украины превышает 2,7 миллиона гривен. Однако в части регионов жилье можно купить по цене до 1 миллиона гривен.

О том, где продают бюджетное жилье, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

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Где можно купить однокомнатную квартиру до 1 миллиона

В июле 2025 года однокомнатное жилье по цене до 1 миллиона гривен каждая купить в таких городах (приведены средние цены):

Херсон – 668 тысяч гривен (за последние полгода цены не изменились);

Запорожье – 709 тысяч гривен (фиксируют падение цен на 3%);

Николаев – 835 тысяч гривен (цены снизились на 2%);

Сумы – 918 тысяч гривен (цены выросли на 10%);

Харьков – 939 тысяч гривен (фиксируют рост цен на 14%).

После войны строительство станет одним из двигателей восстановления Украины. Но важно не только возводить дома, а создавать пространства, где хочется жить, наслаждаться комфортом и творить будущее. Понимая это, РИЕЛ уже сейчас проектирует не просто жилые комплексы, а места, которые соответствуют ценностям будущих жителей.



Цены на однокомнатные квартиры в городах Украины / Инфографика ЛУН

Где продают бюджетные двухкомнатные квартиры

Двухкомнатное жилье по ценам до 1 миллиона гривен предлагают в таких городах:

Херсон – 960 тысяч гривен (за последние полгода цены не изменились);

Запорожье – 981 тысяча гривен (фиксируют падение цен на 1%).

Что влияет на такие цены

Основными факторами, влияющими на стоимость недвижимости, остаются месторасположение и уровень безопасности. В населенных пунктах, расположенных вблизи зоны боевых действий, цены ниже. В то же время рынок демонстрирует активность даже в таких регионах – например, в Харькове и Сумах фиксируют заметный рост цен на недвижимость.