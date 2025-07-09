Про те, де продають бюджетне житло, 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

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Де можна купити однокімнатну квартиру до 1 мільйона

У липні 2025 року однокімнатне житло за ціною до 1 мільйона гривень кожна купити у таких містах (наведені середні ціни):

Херсон – 668 тисяч гривень (за останні пів року ціни не змінилися);

Запоріжжя – 709 тисяч гривень (фіксують падіння цін на 3%);

Миколаїв – 835 тисяч гривень (ціни знизилися на 2%);

Суми – 918 тисяч гривень (ціни зросли на 10%);

Харків – 939 тисяч гривень (фіксують зростання цін на 14%).

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.



Ціни на однокімнатні квартири в містах України / Інфографіка ЛУН

Де продають бюджетні двокімнатні квартири

Двокімнатне житло за цінами до 1 мільйона гривень пропонують у таких містах:

Херсон – 960 тисяч гривень (за останні пів року ціни не змінилися);

Запоріжжя – 981 тисяча гривень (фіксують падіння цін на 1%).

Що впливає на такі ціни

Основними чинниками, що впливають на вартість нерухомості, залишаються місце розташування та рівень безпеки. У населених пунктах, розташованих поблизу зони бойових дій, ціни нижчі. Водночас ринок демонструє активність навіть у таких регіонах – наприклад, у Харкові та Сумах фіксують помітне зростання цін на нерухомість.