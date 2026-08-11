Не продают или завышают цену: как лимит на снятие наличных влияет на рынок недвижимости

Государственные программы компенсации жилья, утраченного в результате войны, оказывают значительное влияние на рынок недвижимости в Украине. Однако не все продавцы соглашаются на сделки, в которых покупатели расплачиваются сертификатами или ваучерами. Каковы могут быть причины – рассказываем далее.

Почему сертификаты отпугивают некоторых владельцев квартир от продажи

Часть владельцев квартир, продавая свою недвижимость, избегает безналичных расчетов или завышает цену. Одной из причин этого являются лимиты на снятие наличных. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере недвижимости Карина Бахолдина.

По наблюдениям риелтора, рынком недвижимости сейчас активно управляет безналичный расчет, поскольку число украинцев, получающих от государства компенсацию за уничтоженное жилье, довольно значительно. Однако не все продавцы жилья готовы заключать сделки с расчетом сертификатами "еВідновлення" или ваучерами. Частично это обусловлено необходимостью тратить время на снятие наличных.

Карина Бахолдина Риэлтор, специалист по инвестициям в Украине и Испании, генеральный директор Consulting Agency KB Очень многие владельцы не соглашаются продавать с безналичным расчетом. Помимо денег, они получают "геморрой", особенно в прифронтовых городах, под названием "пойти и снять деньги в соответствии с банковскими ограничениями по 100 тысяч гривен в сутки". Во Львове это несложно, потому что ты четко понимаешь, что, условно говоря, 1 миллион ты спокойно снимешь за 10 дней. А вот в Днепре, Харькове, Одессе это сложно, потому что пол дня может длиться тревога.

Поэтому, хотя государство перечисляет продавцу средства по сертификату в течение нескольких дней, процесс их снятия со счета и конвертации в другую валюту требует больше времени. Это повышает риск потери части средств из-за роста курса.

Эксперт Карина Бахолдина отмечает, что, несмотря на неудобства, безналичный расчет имеет и преимущество для продавцов недвижимости. Происхождение средств, полученных от продажи, легко подтвердить в случае новой покупки.

Отметим, что НБУ пошел на некоторые ослабления валютных ограничений для населения. С 11 августа лимит на покупку безналичной иностранной валюты повысили с 50 до 200 тысяч гривен в месяц.

Где владельцы более склонны продавать квартиры по государственному сертификату

По словам эксперта, часть владельцев жилья менее склонна к продаже с безналичным расчетом, если речь не идет о росте цены.

Мои риэлторы проводили конкретный анализ запросов, неоднократно ездили в Ивано-Франковск, Тернополь для заключения сделок. Мягко говоря, это чрезвычайно дорого, и владельцы не согласны продавать с безналичным расчетом без какого-то безумного подорожания,

– говорит Карина Бахолдина.

В то же время продавцы в Одессе, Киеве и Днепре более склонны к сотрудничеству с покупателями, имеющими сертификаты и ваучеры.

Ранее аналитик рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии 24 Каналу рассказывала, что продавцы все чаще подстраивают свои ценовые ожидания под возможности покупателей с сертификатами. Это заметно в сегменте небольших готовых квартир в Киевской области, части центральных регионов и городах, принявших значительное количество переселенцев.

Где еще заметно влияние сертификатов "еВосстановление" на цены квартир

В этом году цены на квартиры в Харькове выросли, несмотря на близость города к линии фронта. Причиной этого является эффект "низкой базы", когда восстановление после глубокого падения выглядит как резкий скачок.

Фактором оживления рынка недвижимости в Харькове являются также государственные компенсации за уничтоженное жилье. Известно, что по состоянию на начало апреля 70% сделок в городе заключались по сертификатам программы "еВосстановление".