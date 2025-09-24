Продажа недвижимости часто превращается в настоящий вызов: владельцы пытаются сделать квартиру или дом более привлекательными, но вложенные средства не всегда окупаются.

Специалисты АН "Оксаген" объяснили, каких типичных ошибок следует избегать, чтобы не снизить цену жилья и быстрее найти покупателя, передает 24 Канал.

Какие вещи снижают стоимость жилья?

По их словам, масштабный ремонт перед продажей – не лучшее решение. Особенно это касается кухни и ванной комнаты, ведь новые владельцы обычно все равно обустраивают их под собственный вкус. Вместо этого стоит сосредоточиться на базовых вещах:

чистоте,

порядке,

исправности инженерных систем.

Еще одна распространенная ошибка – полная замена напольного покрытия. Эксперты советуют только почистить или обновить существующий пол, а при необходимости – заменить ковролин.



Не заменяйте пол перед продажей квартиры / Фото Unsplash

Подобная ситуация и с бытовой техникой: ее установка перед продажей не повышает цену, ведь покупатели предпочитают самостоятельно выбирать модели и бренды. Покраска всей квартиры также не является обязательным. В большинстве случаев достаточно локально обновить проблемные участки, чтобы жилье выглядело опрятным.

Грамотный подход позволяет избежать лишних затрат и сделать процесс продажи быстрее и выгоднее,

– отмечают в АН.

Что удешевляет ремонт?

Как отметила пользовательница тиктока @shevelova.design, всего одна вещь способна полностью испортить новый и стильный ремонт. Говорится о межкомнатных дверях, которые имеют неактуальный дизайн.

Двери со стеклом, зеркалами или другими элементами – уже давно считаются антитрендом. Они визуально сделают интерьер дешевым и старомодным.

Как продать квартиру без стресса?