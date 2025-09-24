Как не потерять в цене: типичные ошибки, которые снижают стоимость жилья
- Масштабный ремонт перед продажей обычно не повышает стоимость жилья, лучше сосредоточиться на чистоте и исправности инженерных систем.
- Установка новой бытовой техники или полная замена напольного покрытия не являются необходимыми, достаточно локального обновления проблемных участков.
Продажа недвижимости часто превращается в настоящий вызов: владельцы пытаются сделать квартиру или дом более привлекательными, но вложенные средства не всегда окупаются.
Специалисты АН "Оксаген" объяснили, каких типичных ошибок следует избегать, чтобы не снизить цену жилья и быстрее найти покупателя, передает 24 Канал.
Какие вещи снижают стоимость жилья?
По их словам, масштабный ремонт перед продажей – не лучшее решение. Особенно это касается кухни и ванной комнаты, ведь новые владельцы обычно все равно обустраивают их под собственный вкус. Вместо этого стоит сосредоточиться на базовых вещах:
- чистоте,
- порядке,
- исправности инженерных систем.
Еще одна распространенная ошибка – полная замена напольного покрытия. Эксперты советуют только почистить или обновить существующий пол, а при необходимости – заменить ковролин.
Не заменяйте пол перед продажей квартиры / Фото Unsplash
Подобная ситуация и с бытовой техникой: ее установка перед продажей не повышает цену, ведь покупатели предпочитают самостоятельно выбирать модели и бренды. Покраска всей квартиры также не является обязательным. В большинстве случаев достаточно локально обновить проблемные участки, чтобы жилье выглядело опрятным.
Грамотный подход позволяет избежать лишних затрат и сделать процесс продажи быстрее и выгоднее,
– отмечают в АН.
Что удешевляет ремонт?
Как отметила пользовательница тиктока @shevelova.design, всего одна вещь способна полностью испортить новый и стильный ремонт. Говорится о межкомнатных дверях, которые имеют неактуальный дизайн.
Двери со стеклом, зеркалами или другими элементами – уже давно считаются антитрендом. Они визуально сделают интерьер дешевым и старомодным.
Как продать квартиру без стресса?
- Президент Союза специалистов по недвижимости Украины Лариса Ставинога рекомендует выбрать надежного риэлтора для сопровождения продажи, учитывая специализацию специалиста.
- Важно также подготовить жилье к продаже, установив реальную цену и создав качественное объявление с визуальным контентом.