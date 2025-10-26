Во Львове историческое здание получило лифт: как оно теперь выглядит

Во Львове обустроили внешний лифт во внутреннем дворе исторического здания. В обновленной постройке будет центр для Украинской академии лидерства.

Речь идет о сооружении на улице Тесленко. О пристройке к нему лифта 24 Канал рассказывает со ссылкой на NE:Urban.

Читайте также Самый маленький лифт в мире: как выглядит и где расположен

Что известно о достройке лифта?

Внешний лифт достроили к зданию, которое возвели еще в 1895 году.

Во Львове появилось еще одно историческое здание с обустроенным внешним лифтом,

– говорится в сообщении.

Хотя сооружение не имеет статуса памятника архитектуры, архитекторы из бюро AVR Development сохранили ее исторический облик: обновили фасады и адаптировали помещения к современным потребностям.

Лифт, расположен во внутреннем дворе, дополнил архитектурный образ здания и стал его визуальным акцентом.

Что будет в здании?

После реконструкции в обновленном здании разместят образовательный центр Украинской академии лидерства – программы, помогающей подросткам подготовиться к обучению в университетах и активной общественной жизни.

В Украинской академии лидерства добавили, что в здании предусмотрены два входа: основной – со стороны улицы Тесленко, дополнительный – через внутренний двор. В здании совместили учебные пространства, кафетерий и места для отдыха, чтобы сделать учебный процесс максимально открытым и комфортным.



Такой вид имеет здание с пристроенным внешним лифтом / Фото NE:Urban

Что известно о других случаях достройки лифта к дому во Львове?

Весной 2025 года в Галицком районе Львова к старой трехэтажке достроили внешний лифт. По сообщениям в соцсетях, на третьем этаже дома проживает человек, который пользуется креслом колесным. Проект реализовали для его удобства. Лифт установили во внутреннем дворе здания.

В 2021 году похожий лифт установили в поликлинике на улице Генерала Чупринки, 43. Заведение могло потерять финансирование из-за отсутствия надлежащих условий для маломобильных посетителей. За строительство лифта город заплатил 6 миллионов гривен.