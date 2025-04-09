О внешнем лифте во Львове рассказали в фейсбуке "Так люблю тот Львов, что не хватает мы слов", информирует 24 Канал.

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Интересный лифт во Львове

В Галицком районе Львова к старому дому к старому дому достроили внешний лифт. По информации паблика, на третьем этаже этого дома живет человек, который передвигается на кресле колесном.

Город поспособствовал этому проекту,

– говорится в сообщении.

Лифт построили во дворе трехэтажки.



Так выглядит внешний лифт, который достроили к дому во Львове / Фейсбук "Так люблю тот Львов, что не хватает мы слов"

Важно. С декабря 2029 года строительные нормы будут обязывать устанавливать лифты в жилых домах, которые имеют 4 этажа и более. Для трехэтажных зданий они рекомендованы, однако не обязательны. Это требование строительных норм распространяется на новое строительство и реконструкцию. Однако в украинских городах иногда достраивают лифты и в старых домах. Иногда единственным вариантом сделать это является пристройка лифта снаружи фасада.

Другие похожие случаи во Львове

В 2021 году внешний лифт во Львове установили в школе №100 на улице Ивана Франко. Там учатся незрячие дети. Однако здание является памятником архитектуры, поэтому такое решение вызвало споры среди местных жителей.

В том же году похожий лифт появился и в поликлинике на улице Генерала Чупринки, 43. Заведение рисковало остаться без финансирования из-за проблем с инклюзивностью. За достройку город заплатил 6 миллионов гривен.