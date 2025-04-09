Про зовнішній ліфт у Львові розповіли у фейсбуці "Так люблю той Львів, що бракує ми слів", інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Площа – лише 10 квадратів: який вигляд має крихітна квартира, яку продають у Львові

Цікавий ліфт у Львові

У Галицькому районі Львова до старого будинку добудували зовнішній ліфт. За інформацією пабліку, на третьому поверсі цього будинку мешкає людина, яка пересувається на кріслі колісному.

Місто посприяло цьому проєкту,

– йдеться у повідомленні.

Ліфт спорудили на подвір'ї триповерхівки.



Такий вигляд має зовнішній ліфт, який добудували до будинку у Львові / Фейсбук "Так люблю той Львів, що бракує ми слів"

Важливо. Від грудня 2029 року будівельні норми зобов'язуватимуть встановлювати ліфти у житлових будинках, які мають 4 поверхи й більше. Для триповерхових будівель вони рекомендовані, однак не обов'язкові. Ця вимога будівельних норм поширюється на нове будівництво та реконструкцію. Проте в українських містах інколи добудовують ліфти й у старих будинках. Інколи єдиним варіантом зробити це є прибудова ліфта ззовні фасаду.

Інші схожі випадки у Львові

У 2021 році зовнішній ліфт у Львові встановили у школі №100 на вулиці Івана Франка. Там навчаються незрячі діти. Однак будівля є пам'яткою архітектури, тому таке рішення викликало суперечки серед місцевих жителів.

Того ж року схожий ліфт з'явився і в поліклініці на вулиці Генерала Чупринки, 43. Заклад ризикував залишитися без фінансування через проблеми з інклюзивністю. За добудову місто заплатило 6 мільйонів гривень.