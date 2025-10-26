Речь идет о сооружении на улице Тесленко. О пристройке к нему лифта 24 Канал рассказывает со ссылкой на NE:Urban.
Что известно о достройке лифта?
Внешний лифт достроили к зданию, которое возвели еще в 1895 году.
Во Львове появилось еще одно историческое здание с обустроенным внешним лифтом,
– говорится в сообщении.
Хотя сооружение не имеет статуса памятника архитектуры, архитекторы из бюро AVR Development сохранили ее исторический облик: обновили фасады и адаптировали помещения к современным потребностям.
Лифт, расположен во внутреннем дворе, дополнил архитектурный образ здания и стал его визуальным акцентом.
Что будет в здании?
После реконструкции в обновленном здании разместят образовательный центр Украинской академии лидерства – программы, помогающей подросткам подготовиться к обучению в университетах и активной общественной жизни.
В Украинской академии лидерства добавили, что в здании предусмотрены два входа: основной – со стороны улицы Тесленко, дополнительный – через внутренний двор. В здании совместили учебные пространства, кафетерий и места для отдыха, чтобы сделать учебный процесс максимально открытым и комфортным.
Такой вид имеет здание с пристроенным внешним лифтом / Фото NE:Urban
Что известно о других случаях достройки лифта к дому во Львове?
Весной 2025 года в Галицком районе Львова к старой трехэтажке достроили внешний лифт. По сообщениям в соцсетях, на третьем этаже дома проживает человек, который пользуется креслом колесным. Проект реализовали для его удобства. Лифт установили во внутреннем дворе здания.
В 2021 году похожий лифт установили в поликлинике на улице Генерала Чупринки, 43. Заведение могло потерять финансирование из-за отсутствия надлежащих условий для маломобильных посетителей. За строительство лифта город заплатил 6 миллионов гривен.