Йдеться про споруду на вулиці Тесленка. Про прибудову до неї ліфта 24 Канал розповідає з посиланням на NE:Urban.

Що відомо про добудову ліфта?

Зовнішній ліфт добудували до будівлі, яку звели ще у 1895 році.

У Львові з'явилась ще одна історична будівля з облаштованим зовнішнім ліфтом,

– йдеться у повідомленні.

Хоча споруда не має статусу пам'ятки архітектури, архітектори з бюро AVR Development зберегли її історичний вигляд: оновили фасади та адаптували приміщення до сучасних потреб.

Ліфт, розташований у внутрішньому дворі, доповнив архітектурний образ будівлі та став його візуальним акцентом.

Що буде у споруді?

Після реконструкції в оновленій будівлі розмістять освітній осередок Української академії лідерства – програми, що допомагає підліткам підготуватися до навчання в університетах і активного громадського життя.

В Українській академії лідерства додали, що в будівлі передбачені два входи: основний – зі сторони вулиці Тесленка, додатковий – через внутрішній двір. У будівлі поєднали навчальні простори, кафетерій і місця для відпочинку, щоб зробити навчальний процес максимально відкритим і комфортним.



Такий вигляд має будівля з прибудованим зовнішнім ліфтом / Фото NE:Urban

Що відомо про інші випадки добудови ліфта до будинку у Львові?

Навесні 2025 року у Галицькому районі Львова до старої триповерхівки добудували зовнішній ліфт. За повідомленнями у соцмережах, на третьому поверсі будинку проживає людина, яка користується кріслом колісним. Проєкт реалізували для її зручності. Ліфт встановили у внутрішньому дворі будівлі.

У 2021 році схожий ліфт встановили у поліклініці на вулиці Генерала Чупринки, 43. Заклад міг втратити фінансування через відсутність належних умов для маломобільних відвідувачів. За будівництво ліфта місто заплатило 6 мільйонів гривень.