Про конструкцію 24 Канал розповідає з посиланням на ролик Infinitix в ютубі.
Читайте також У Львові до будинку добудували зовнішній ліфт: який вигляд це має
Що відомо про найменший ліфт світу?
Найменший ліфт світу розташований в Італії. Через надзвичайно малий розмір його ще називають кишеньковим ліфтом.
Ліфт настільки маленький, що лише одна людина може там вміститися,
– зауважують у ролику.
Цікаво, що якби людина випадково упустила ключі чи іншу річ у ліфті, то не змогла б зігнутися, аби підняти її через нестачу простору.
Користувачі мережі під роликом активно ділилися своїми враженнями від відео. Здебільшого коментарі були на кшталт "найбільший страх для клаустрофоберів", "нізащо б не сів у цей ліфт". Однак були й такі, які називали конструкцію "ідеальною через страх великих просторів".
Такий вигляд має найменший у світі ліфт: дивіться відео
Що відомо про найменший ліфт в Києві?
У центрі Києва, на Прорізній, розташований найменший ліфт столиці. Його ширина становить лише пів метра, ліф розрахований на одну людину.
Його встановили у старому п’ятиповерховому будинку, де ліфт взагалі не був передбачений, ймовірно, за індивідуальним замовленням. За однією з версій, підйомник зробили через вузький простір між сходами.