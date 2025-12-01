Мишель Обама раскритиковала бальный зал: почему строительство Трампа вызвало возмущение

Бывшая первая леди США Мишель Обама резко отреагировала на снос Восточного крыла Белого дома, которое администрация Дональда Трампа использовала для строительства нового бального зала. Она подчеркнула, что изменения коснулись не только архитектуры, но и символического наследия, которое считает важным для всей страны.

Почему реакция Мишель Обамы была такой резкой?

Мишель Обама отметила, что ее эмоциональная реакция связана не с личными воспоминаниями, а со значением Белого дома как символа национального единства, пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

По ее словам, снос Восточного крыла очень разочаровал, потому что она восприняла это как потерю для всей страны.

Я спросила себя: кто мы как нация? Что мы ценим? И кто принимает решение о том, как должны выглядеть наши символы?

– сказала Мишель.

Это здание она описала как место, где десятилетиями реализовывались общественно важные инициативы первых леди, поэтому его уничтожение является ударом по истории Белого дома, пишет Rialtor.com.

Почему проект нового зала вызывает споры?

Критики решения отмечают, что масштабные изменения произошли без широкого публичного обсуждения и без учета исторического веса помещения. Восточное крыло было важной частью архитектурной структуры, которая формировалась и сохранялась со времен Второй мировой войны.

Снос восточного крыла / Фото Rialtor.com

По мнению оппонентов администрации, строительные работы не являются просто модернизацией – они меняют культурное значение резиденции.

Это не наш частный дом – это Дом людей,

– отметила бывшая первая леди.

Какие последствия могут иметь эти изменения?

Политологи и историки предостерегают, что масштабные перестройки могут повлиять на статус Белого дома как исторического объекта.

Они также опасаются, что прецедент полного демонтажа части резиденции может стать причиной дальнейших политически мотивированных трансформаций.

Важно! В своих комментариях Мишель Обама призвала общество задуматься, насколько важно материальное наследие государственных институтов, и не рискует ли страна потерять то, что формировало ее символическую идентичность десятилетиями.

Когда началось строительство бального зала Трампа?