"Урбанистический ад": как выглядит самая большая в мире жилая многоэтажка

В китайском Ханчжоу построили настоящий город в вертикали – жилую башню Regent International. Это не просто жилой дом, а самодостаточный комплекс, где можно жить, работать, отдыхать и делать покупки, не выходя наружу.

Regent International стал архитектурным экспериментом, который показал, как выглядит гипербыстрая городская жизнь в 21 веке, пишет 24 Канал со ссылкой на Parametric Architecture.

Что делает Regent International уникальной?

Сооружение имеет плавную S-образную форму, которая не только придает ей выразительности, но и выполняет практическую функцию – обеспечивает естественное освещение, вентиляцию и уменьшает давление ветра. Башня насчитывает 39 этажей и вмещает десятки тысяч квартир разного размера.

Интересно! Изначально проект планировался как шестизвездочный отель, но впоследствии был перепрофилирован в жилой комплекс. Такая трансформация сделала Regent International примером того, как архитектурные амбиции приспосабливаются к современным потребностям мегаполисов – создание компактной, но функциональной среды для жизни.

Что находится внутри?

Regent International – это целый микромир под крышей. В здании расположено все, что может понадобиться для повседневной жизни:

продуктовые магазины и кафе;

фитнес-залы, бассейны и салоны красоты;

прачечные, интернет-кафе и зоны отдыха;

небольшие офисы и рабочие пространства.

Здание фактически самодостаточное – жители могут неделями не выходить на улицу. Эту концепцию называют город под крышей, ведь она объединяет жилье, коммерцию и досуг в одном здании.

Как живут жители самого большого дома в мире?

Основная аудитория комплекса – молодые работники, студенты и фрилансеры. Для них жилье здесь – это удобство и экономия времени. Небольшая комната без окон стоит около 1500 юаней в месяц (около 210 долларов), более крупные апартаменты с балконом – до 4000 юаней.

Преимущества для жителей там очевидны – все рядом, не нужно тратить часы на дорогу, есть доступ к инфраструктуре в любой момент. Однако такая концентрация людей имеет и обратную сторону – теснота, отсутствие открытого пространства и ощущение изоляции.

Башня Regent International / Фото Alicia Loo

Почему Regent International называют "урбанистическим адом"?

Этот комплекс вызывает противоречивые эмоции, особенно среди пользователей Reddit. С одной стороны, он демонстрирует эффективность современной урбанистики, когда жилье, работа и досуг объединены в вертикальном формате. С другой – порождает вопрос о психологическом комфорте и человеческой потребности в пространстве и природе.

