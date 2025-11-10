"Урбаністичне пекло": як виглядає найбільша у світі житлова багатоповерхівка

У китайському Ханчжоу збудували справжнє місто у вертикалі – житлову вежу Regent International. Це не просто житловий будинок, а самодостатній комплекс, де можна жити, працювати, відпочивати й робити покупки, не виходячи назовні.

Regent International став архітектурним експериментом, який показав, як виглядає гіпершвидке міське життя у 21 столітті, пише 24 Канал з посиланням на Parametric Architecture.

Що робить Regent International унікальною?

Споруда має плавну S-подібну форму, яка не лише додає їй виразності, а й виконує практичну функцію – забезпечує природне освітлення, вентиляцію та зменшує тиск вітру. Вежа налічує 39 поверхів і вміщує десятки тисяч квартир різного розміру.

Цікаво! Спочатку проєкт планувався як шестизірковий готель, але згодом був перепрофільований у житловий комплекс. Така трансформація зробила Regent International прикладом того, як архітектурні амбіції пристосовуються до сучасних потреб мегаполісів – створення компактного, але функціонального середовища для життя.

Що знаходиться всередині?

Regent International – це цілий мікросвіт під дахом. У будівлі розташовано все, що може знадобитися для повсякденного життя:

продуктові магазини та кав'ярні;

фітнес-зали, басейни та салони краси;

пральні, інтернет-кафе й зони відпочинку;

невеликі офіси та робочі простори.

Будівля фактично самодостатня – мешканці можуть тижнями не виходити на вулицю. Цю концепцію називають місто під дахом, адже вона об'єднує житло, комерцію та дозвілля в одній будівлі.

Як живуть мешканці найбільшого будинку у світі?

Основна аудиторія комплексу – молоді працівники, студенти та фрілансери. Для них житло тут – це зручність і економія часу. Невелика кімната без вікон коштує близько 1500 юанів на місяць (близько 210 доларів), більші апартаменти з балконом – до 4000 юанів.

Переваги для жителів там очевидні – усе поруч, не потрібно витрачати години на дорогу, є доступ до інфраструктури будь-якої миті. Проте така концентрація людей має і зворотний бік – тіснота, відсутність відкритого простору та відчуття ізоляції.

Вежа Regent International / Фото Alicia Loo

Чому Regent International називають "урбаністичним пеклом"?

Цей комплекс викликає суперечливі емоції, особливо серед користувачів Reddit. З одного боку, він демонструє ефективність сучасної урбаністики, коли житло, робота й дозвілля поєднані у вертикальному форматі. З іншого – породжує питання про психологічний комфорт і людську потребу у просторі та природі.

