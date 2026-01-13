Из-за российских ударов сотни многоэтажек в Киеве остаются без отопления. Скорость охлаждения каждого из домов отличается, учитывая характеристики сооружения, а также погодные условия.

Какие дома быстрее всего теряют тепло при отсутствии отопления?

Скорость промерзания стен и коммуникаций в домах без отопления зависит от многих факторов. Медленнее потери тепла во время морозов будут в утепленных домах. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт в сфере энергетики Святослав Павлюк.

По словам эксперта Святослава Павлюка, скорость потери тепла у каждой многоэтажки разная, а все зависит от класса энергоэффективности, формы здания и тому подобное. Он замечает, что энергопотребление на квадратный метр площади определяет количество тепла, что необходимо для компенсации потерь дома через общую конструкцию.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Если дом имеет 15 – 20 сантиметров утепления и хорошие окна, его общие параметры будут составлять около 40 – 50 киловатт на квадратный метр в год. Если мы говорим о старых домах, то они имеют показатели около 120 – 150 киловатт на квадратный метр в год. Фактически, потребление хорошо утепленных домов в три, а то и в четыре раза меньше. Соответственно, скорость остывания является линейной, то есть эти дома в три-четыре раза дольше сохраняют тепло даже при полном отключении теплоснабжения.

Поэтому потеря тепла является более интенсивной в старых домах без утепления. В то же время на скорость этого процесса влияет ряд факторов.

Как рассказывал ранее в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, одну из худших теплоизоляций в Украине имеют панельные многоэтажки. По его мнению, это касается построенных в конце 80-х и 90-х годов прошлого века домов. Однако утепление помогает не во всех случаях, считает эксперт.

Геннадий Рябцев Эксперт в сфере энергетики, кандидат технических наук, профессор Попытки отдельного хозяйства что-то изменить, например, налепив на внешнюю стену кусок какого-то там теплоизоляционного материала, вряд ли сможет изменить ситуацию в целом, потому что дом все равно будет отапливать прежде всего окружающую среду, а не жителей. От чего зависит скорость потери тепла домами?

Святослав Павлюк говорит, что оценивать скорость остывания дома без отопления можно на основе набора данных по каждому конкретному объекту. Во внимание берут характеристики сооружения.

Характер стен, их толщина и материал определяют скорость проникновения тепла: теплового сопротивления, теплопроникновения. Чем они толще, тем меньше скорость потери тепла. Фактически старые дома с плохими энергетическими характеристиками, с плохими панельками или силикатным кирпичом можно довести до состояния хороших, но это утепление должно быть тогда значительно толще, чем на домах из газобетона,

– резюмирует эксперт.

На потери зданием тепла влияют также температуры наружного воздуха и погода, освещенность солнцем и сила ветра. От них зависит, получит ли дом дополнительное количество тепла из окружающей среды.

Солнце является достаточно сильным нагревателем. Если в солнечные дни, то через окна, которые должны быть размещены на юг, дом получает достаточно существенное количество тепла. Это очень важный фактор. Есть солнце или нет, есть ветер или нет, или утеплен дом, хорошие или плохие окна стоят,

– говорит эксперт.

Заметьте! Часть жилого фонда Украины является устаревшей. Речь идет в частности о так называемых хрущевках, чей срок эксплуатации в основном истек. Это влияет на состояние конструкций и внутренних коммуникаций.

Где самая сложная ситуация с отоплением в Украине?