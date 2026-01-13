 

Геннадий Рябцев

Эксперт в сфере энергетики, кандидат технических наук, профессор

Попытки отдельного хозяйства что-то изменить, например, налепив на внешнюю стену кусок какого-то там теплоизоляционного материала, вряд ли сможет изменить ситуацию в целом, потому что дом все равно будет отапливать прежде всего окружающую среду, а не жителей.

От чего зависит скорость потери тепла домами?