В Украине изменили правила взыскания долгов: когда могут забрать единственное жилье
- Если сумма долга превышает 432 тысячи гривен и нет другого имущества, единственное жилье могут изъять.
- Для военнослужащих жилье не изымают во время военного положения и еще год после его завершения.
В Украине меняются правила взыскания долгов, из-за чего снова возникли опасения относительно возможного изъятия жилья. Нардеп Нина Южанина объяснила, в каких случаях должники могут потерять недвижимость и касается ли это единственного жилья.
Могут ли забрать единственное жилье за долги?
Если в собственности есть только одна квартира или дом, его не изымают за небольшие долги, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Долг за квартиру может появиться незаметно: 4 способа проверить налоги
В то же время закон допускает такую возможность, когда сумма задолженности превышает установленный порог и у человека нет другого имущества для ее погашения.
Новые правила исполнительного производства определяют четкую последовательность действий. Сначала взыскивают денежные средства, транспорт или другие активы. Если этого недостаточно, переходят к недвижимости.
Важно! Ключевое изменение касается суммы долга. Порог повысили до 50 минимальных зарплат – это более 432 тысячи гривен, отмечают на сайте Верховной Рады.
Если задолженность меньше, единственное жилье не подлежит взысканию даже в рамках исполнительного производства. Ранее могли забрать жилье, если долг превышал 180 тысяч гривен.
Отдельно действуют исключения: жилье военнослужащих не изымают во время военного положения и еще в течение года после его завершения.
Какие ограничения уже применяют к должникам?
Даже без изъятия жилья должники уже сталкиваются с ограничениями. По словам Нины Южаниной в эфире Ранок.LIVE, уровень задолженности растет, а имеющиеся механизмы взыскания не дают достаточного результата.
У коммерческого банка несколько шагов прежде чем перейти к обращению о взыскании единственного жилья за долги. Там есть и элементы реструктуризации. Я недавно была на такой встрече в банковской среде, они проработали все механизмы для того, чтобы не забирать жилье от людей,
– рассказала нардеп.
Чаще всего блокируют банковские счета. После этого человек ограничен в доступе к средствам. Часть доходов могут автоматически списывать на погашение долга.
Также ограничивают операции с имуществом. После внесения в Единый реестр должников владелец не может продать или переоформить недвижимость, пока не закроет долг.
Государственные реестры постепенно объединяют. Это позволяет быстрее находить активы должников и контролировать их финансовые операции. По словам Южаниной, система не справляется с объемами долгов, поэтому давление на должников усиливается. Это происходит через финансовые ограничения и постоянный контроль за активами.
Что такое обременение недвижимости и как оно влияет на собственника?
Обременение недвижимости ограничивает право собственника распоряжаться имуществом, в частности, продавать или дарить без снятия ограничения.
Ограничения могут возникать из-за ипотеки, ареста за долги или запрета отчуждения, но не всегда приводят к потере собственности.