В Украине изменили правила взыскания долгов: когда могут забрать единственное жилье

В Украине меняются правила взыскания долгов, из-за чего снова возникли опасения относительно возможного изъятия жилья. Нардеп Нина Южанина объяснила, в каких случаях должники могут потерять недвижимость и касается ли это единственного жилья.

Могут ли забрать единственное жилье за долги?

Если в собственности есть только одна квартира или дом, его не изымают за небольшие долги, рассказывает 24 Канал.

В то же время закон допускает такую возможность, когда сумма задолженности превышает установленный порог и у человека нет другого имущества для ее погашения.

Новые правила исполнительного производства определяют четкую последовательность действий. Сначала взыскивают денежные средства, транспорт или другие активы. Если этого недостаточно, переходят к недвижимости.

Важно! Ключевое изменение касается суммы долга. Порог повысили до 50 минимальных зарплат – это более 432 тысячи гривен, отмечают на сайте Верховной Рады.

Если задолженность меньше, единственное жилье не подлежит взысканию даже в рамках исполнительного производства. Ранее могли забрать жилье, если долг превышал 180 тысяч гривен.

Отдельно действуют исключения: жилье военнослужащих не изымают во время военного положения и еще в течение года после его завершения.

Какие ограничения уже применяют к должникам?

Даже без изъятия жилья должники уже сталкиваются с ограничениями. По словам Нины Южаниной в эфире Ранок.LIVE, уровень задолженности растет, а имеющиеся механизмы взыскания не дают достаточного результата.

У коммерческого банка несколько шагов прежде чем перейти к обращению о взыскании единственного жилья за долги. Там есть и элементы реструктуризации. Я недавно была на такой встрече в банковской среде, они проработали все механизмы для того, чтобы не забирать жилье от людей,

– рассказала нардеп.

Чаще всего блокируют банковские счета. После этого человек ограничен в доступе к средствам. Часть доходов могут автоматически списывать на погашение долга.

Также ограничивают операции с имуществом. После внесения в Единый реестр должников владелец не может продать или переоформить недвижимость, пока не закроет долг.

Государственные реестры постепенно объединяют. Это позволяет быстрее находить активы должников и контролировать их финансовые операции. По словам Южаниной, система не справляется с объемами долгов, поэтому давление на должников усиливается. Это происходит через финансовые ограничения и постоянный контроль за активами.

