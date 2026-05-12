Наследственную квартиру могут запретить продавать: в каких случаях это происходит

Продать унаследованную квартиру или дом сразу после оформления наследства получится не всегда. В отдельных случаях украинцы могут столкнуться не только с обязательным ожиданием, но и с запретом на продажу.

Когда наследник может продать недвижимость?

После смерти владельца квартира или дом не переходят наследнику автоматически. Сначала нужно принять наследство и получить свидетельство о праве на наследство, пишет Судебная власть Украины.

Именно этот документ подтверждает переход права собственности к наследнику. Без него человек не может продать квартиру, дом или земельный участок.

Наследник должен обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. В селах такие полномочия могут иметь и представители местного самоуправления. Особенно это касается недвижимости и другого имущества, которое нужно вносить в государственные реестры.

Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается на имя каждого из них, с указанием имени и доли в наследстве других наследников,

– объясняют в Минюсте.

После этого право собственности нужно зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Только тогда владелец может продавать, дарить или переоформлять жилье.

Почему продажа наследственного жилья может затянуться?

Свидетельство о праве на наследство выдают только после завершения 6 месяцев с момента открытия наследства. Такой срок дают для того, чтобы другие наследники тоже могли заявить о своих правах на имущество.

Если человек пропустит установленный срок, возобновлять право на наследство придется через суд. Из-за этого оформление документов и продажа жилья могут затянуться еще на несколько месяцев.

Иногда процедура длится дольше и по другим причинам. Например, если наследство оставили ребенку, который еще не родился. В таком случае раздел имущества возможен только после его рождения.

Перед выдачей свидетельства нотариус проверяет, нет ли на недвижимости ареста, ипотеки или запрета на отчуждение. Если жилье находится под арестом, оформление наследства останавливается до момента снятия ограничения.

Проблемы могут возникнуть и в случаях, когда на имущество претендуют несколько человек или между родственниками продолжается судебный спор относительно наследства. В такой ситуации продажа недвижимости откладывается до окончательного решения суда или урегулирования конфликта между наследниками.

В каких случаях действует запрет на продажу недвижимости?

Запрет на продажу могут наложить в нескольких случаях:

для защиты прав ребенка, который проживает в квартире или имеет долю в жилье;

если недвижимость находится в ипотеке;

когда жилье покупали за жилищный сертификат;

если владельца ранее признали умершим через суд.

В последнем случае наследники не могут продавать недвижимость в течение пяти лет. Человека могут признать умершим через суд, если он пропал без вести и о нем нет информации. Теоретически такой человек может вернуться и имеет право требовать возврата своего имущества.

Кроме того, в некоторых случаях для продажи наследственного имущества требуется отдельное согласие кредитора. Прежде всего это касается жилья, которое находится в ипотеке или имеет долговые обременения.

Какой налог на наследство надо уплатить в 2026 году?

В Украине облагается налогом не само наследство, а доход, полученный в виде имущества. Именно поэтому ставка зависит от того, кем наследник является для умершего, объясняет Государственная налоговая служба.

Передача имущества по завещанию не меняет налоговых правил и не создает дополнительных льгот для наследников. Решающим является сам факт получения имущества, а не то, произошло ли наследование по завещанию. Именно получение такого имущества рассматривают как доход, который подлежит налогообложению.