Заселился в 68 квартир и не заплатил: в Киеве разоблачили необычного мошенника

В Киеве разоблачили мужчину, который более двух месяцев сменял арендованные квартиры и не платил за проживание. За это время он успел заселиться в десятки квартир, используя одну и ту же схему.

Как мужчина два месяца бесплатно жил в чужих квартирах в Киеве

Мужчина осуществлял бронирование квартир для посуточной аренды через Booking. Жилье принадлежало компании, которая управляет апартаментами в разных районах Киева, пишет ZAXID.NET.

Он выбирал жилье с бесконтактным заселением. После бронирования перечислял деньги за проживание и отправлял менеджерам квитанцию об оплате. В ответ получал код, с помощью которого мог попасть в квартиру.

После этого мужчина отменял банковскую операцию. Деньги не поступали на счет компании, но доступ к квартире у него уже был.

По такой схеме мужчина проживал в различных квартирах с 6 марта по 11 мая 2026 года. За чуть более двух месяцев он успел заселиться в 68 квартир. Общая стоимость неоплаченного проживания составила 106 398 гривен.

В ходе рассмотрения дела обвиняемый полностью признал вину и согласился на упрощенное разбирательство. 1 июля Соломенский районный суд Киева признал его виновным в мошенничестве.

Мужчине назначили один год пробационного надзора, а компания, понесшая убытки, не подавала гражданского иска о их возмещении.

Напомним, на рынке аренды распространены и другие схемы, из-за которых можно потерять деньги. Мошенники публикуют объявления о краткосрочной аренде по заниженным ценам, требуют быстро перечислить аванс, а после оплаты исчезают. Они также могут арендовать реальную квартиру на несколько дней, а затем предлагать ее другим людям уже на длительный срок и взимать предоплату.