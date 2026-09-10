Квартира ваша, но продать ее не получится: можно ли лишиться жилья из-за обременений

Обременение недвижимости не лишает права собственности, но может заблокировать продажу или дарение жилья. Все зависит от причины – в отдельных случаях дело может дойти даже до принудительной продажи квартиры.

Что такое обременение недвижимости и какие ограничения оно налагает

Как указано в законодательстве, обременение ограничивает право собственника распоряжаться недвижимостью. Человек может жить в своей квартире или сдавать ее в аренду, однако продать или подарить такое жилье без снятия ограничения не получится.

При оформлении сделки нотариус проверяет, имеется ли на недвижимости обременение. Если такое ограничение действует, переоформить квартиру на нового собственника нельзя.

Обременение может возникнуть из-за ипотеки, ареста имущества или запрета на отчуждение. В случае с ипотекой квартира является залогом по кредиту. Арест могут наложить из-за долгов, а запрет на отчуждение может действовать, в частности, при наследовании или по условиям отдельных договоров. В то же время само обременение еще не означает, что владелец обязательно лишится квартиры.

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Можно ли лишиться квартиры из-за обременения

Серьезные последствия возможны, если квартира находится в ипотеке. Если заемщик перестает выплачивать кредит, банк может начать процедуру взыскания недвижимости, которая служила залогом.

Арест имущества из-за долгов также может привести к принудительной продаже квартиры. Если задолженность значительная и имеется соответствующее решение суда, недвижимость могут продать, а вырученные средства направить на погашение долга.

Однако запрет на отчуждение сам по себе не означает принудительную продажу жилья. Из-за него владелец не может продать, подарить или переоформить недвижимость, пока ограничение не будет снято. Например, это может произойти после погашения долга или завершения дела о наследовании.

Напомним, в некоторых случаях право собственности на квартиру или дом могут аннулировать. Если при регистрации были допущены ошибки в документах или суд признал недействительным соглашение, по которому человек получил недвижимость.