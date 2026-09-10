Що таке обтяження нерухомості та які обмеження воно створює

Як зазначено у Законодавстві, обтяження обмежує право власника розпоряджатися нерухомістю. Людина може жити у своїй квартирі або здавати її в оренду, однак продати чи подарувати таке житло без зняття обмеження не вийде.

Під час оформлення угоди нотаріус перевіряє, чи є на нерухомості обтяження. Якщо таке обмеження чинне, переоформити квартиру на нового власника не можна.

Обтяження може виникнути через іпотеку, арешт майна або заборону відчуження. У випадку з іпотекою квартира є заставою за кредитом. Арешт можуть накласти через борги, а заборона відчуження може діяти, зокрема, під час спадкування або за умовами окремих договорів. Водночас саме обтяження ще не означає, що власник обов'язково втратить квартиру.

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Чи можна втратити квартиру через обтяження

Серйозні наслідки можливі, якщо квартира перебуває в іпотеці. Якщо позичальник перестає сплачувати кредит, банк може розпочати процедуру стягнення нерухомості, яка була заставою.

Арешт майна через борги теж може завершитися примусовим продажем квартири. Якщо заборгованість значна та є відповідне рішення суду, нерухомість можуть продати, а отримані гроші спрямувати на погашення боргу.

Однак заборона відчуження сама собою не означає примусовий продаж житла. Через неї власник не може продати, подарувати чи переоформити нерухомість, доки обмеження не знімуть. Наприклад, це може статися після погашення боргу або завершення спадкової справи.

Нагадаємо, у деяких випадках право власності на квартиру чи будинок можуть скасувати. Якщо під час реєстрації були помилки в документах або суд визнав недійсною угоду, за якою людина отримала нерухомість.