Родственник более года проживает за границей: когда он может лишиться права пользования квартирой

Родственник уехал за границу и уже более года не проживает в квартире – при определенных условиях он может лишиться права пользования ею. Однако само право собственности вследствие длительного отсутствия не утрачивается.

Когда родственник, выехавший за границу, может лишиться права пользования квартирой

Член семьи владельца может лишиться права пользования жильем, если без уважительных причин не проживает в нем более одного года. В то же время сам выезд за границу даже на длительный срок еще не означает, что человек автоматически теряет такое право, пишет "Судебно-юридическая газета".

Если возникает спор, учитываются обстоятельства отсутствия. Имеет значение, почему человек уехал, сохраняет ли он связь с квартирой, имеет ли другое место жительства и участвует ли в расходах на содержание жилья.

Важно! Если родственник не является совладельцем квартиры и добровольно не снимается с регистрации, собственник может обратиться в суд. Суд может признать его утратившим право пользования жильем, а соответствующее решение станет основанием для снятия с регистрации.

Совершеннолетнего человека также можно снять с регистрации по заявлению владельца жилья. Однако у этой процедуры есть исключения, и она не применяется к совладельцу квартиры.

Что меняется, если он является собственником или совладельцем жилья

Право собственности, право пользования жильем и регистрация места жительства – это разные вещи. Сам факт регистрации в квартире не делает человека ее собственником, так же как прекращение регистрации не лишает права собственности.

Если родственник владеет квартирой или долей в ней, проживание за границей не прекращает этого права. Это касается и случаев, когда жилье или долю в нем получили по наследству, по договору или в ходе приватизации.

Напомним, Квартира, приобретенная в браке, как правило, является совместной собственностью супругов, даже если оно оформлено только на одного из них. В то же время жилье может оставаться личной собственностью, если его получили по наследству, в дар или купили за личные средства.