Коли родич, який виїхав за кордон, може втратити право користуватися квартирою

Член сім'ї власника може втратити право користування житлом, якщо без поважних причин не проживає у ньому понад один рік. Водночас сам виїзд за кордон навіть на тривалий час ще не означає, що людина автоматично втрачає таке право, пише Судово-юридична газета.

Якщо виникає спір, враховують обставини відсутності. Значення має, чому людина виїхала, чи зберігає зв'язок із квартирою, чи має інше місце проживання та чи бере участь у витратах на утримання житла.

Важливо! Якщо родич не є співвласником квартири та добровільно не знімається з реєстрації, власник може звернутися до суду. Суд може визнати його таким, що втратив право користування житлом, а відповідне рішення стане підставою для зняття з реєстрації.

Повнолітню людину також можна зняти з реєстрації за заявою власника житла. Однак ця процедура має винятки та не застосовується до співвласника квартири.

Що змінюється, якщо він є власником або співвласником житла

Право власності, право користування житлом і реєстрація місця проживання – це різні речі. Сам факт реєстрації у квартирі не робить людину її власником, так само як припинення реєстрації не позбавляє права власності.

Якщо родич володіє квартирою або часткою в ній, проживання за кордоном не припиняє цього права. Це стосується і випадків, коли житло або його частку отримали у спадщину, за договором чи під час приватизації.

Нагадаємо, квартира, придбана у шлюбі, зазвичай є спільною власністю подружжя, навіть якщо її оформили лише на одного з них. Водночас житло може залишатися особистою власністю, якщо його отримали у спадщину, в подарунок або купили за особисті кошти.