Когда родственник, выехавший за границу, может лишиться права пользования квартирой

Член семьи владельца может лишиться права пользования жильем, если без уважительных причин не проживает в нем более одного года. В то же время сам выезд за границу даже на длительный срок еще не означает, что человек автоматически теряет такое право, пишет "Судебно-юридическая газета".

Если возникает спор, учитываются обстоятельства отсутствия. Имеет значение, почему человек уехал, сохраняет ли он связь с квартирой, имеет ли другое место жительства и участвует ли в расходах на содержание жилья.

Важно! Если родственник не является совладельцем квартиры и добровольно не снимается с регистрации, собственник может обратиться в суд. Суд может признать его утратившим право пользования жильем, а соответствующее решение станет основанием для снятия с регистрации.

Совершеннолетнего человека также можно снять с регистрации по заявлению владельца жилья. Однако у этой процедуры есть исключения, и она не применяется к совладельцу квартиры.

Что меняется, если он является собственником или совладельцем жилья

Право собственности, право пользования жильем и регистрация места жительства – это разные вещи. Сам факт регистрации в квартире не делает человека ее собственником, так же как прекращение регистрации не лишает права собственности.

Если родственник владеет квартирой или долей в ней, проживание за границей не прекращает этого права. Это касается и случаев, когда жилье или долю в нем получили по наследству, по договору или в ходе приватизации.

Напомним, Квартира, приобретенная в браке, как правило, является совместной собственностью супругов, даже если оно оформлено только на одного из них. В то же время жилье может оставаться личной собственностью, если его получили по наследству, в дар или купили за личные средства.