Долю в квартире можно продать без согласия совладельцев: как это сделать

Продать долю в квартире в Украине можно даже без согласия других совладельцев. Однако закон обязывает владельца сначала предложить свою долю другим совладельцам и только после этого продавать ее постороннему человеку.

Можно ли продать долю в квартире без согласия совладельцев?

Украинское законодательство позволяет владельцу распоряжаться своей долей в общей долевой собственности, пишет Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Это означает, что он может продать ее даже без прямого согласия других совладельцев квартиры.

В то же время действует правило преимущественного права покупки. Другие совладельцы имеют первоочередное право выкупить долю, которую планируют продать. Поэтому владелец не может сразу заключить соглашение с третьим лицом.

Сначала он должен предложить покупку доли другим совладельцам. В сообщении необходимо указать цену и условия продажи. Если совладельцы соглашаются, сделку заключают с ними.

Важно! Если же они отказываются или не отвечают в определенный срок, владелец получает право продать долю другому покупателю.

Как правильно уведомить совладельцев о продаже?

Совладельцев нужно официально сообщить о намерении продать долю в квартире. В сообщении обязательно указывают стоимость доли и условия будущей сделки, сообщает АН "Маяк".

Именно на таких условиях долю потом можно будет продать постороннему человеку. Изменять цену после этого нельзя, ведь это может стать основанием для обжалования сделки.

Во время оформления продажи нотариус проверяет, было ли выполнено это требование. Подтверждение того, что совладельцев сообщили о продаже, входит в документы, которые проверяют перед удостоверением договора.

Если владелец продаст свою долю без такого уведомления, совладелец может обратиться в суд. В таком случае он имеет право требовать перевести на него права покупателя на тех же условиях, по которым была заключена сделка.

Какие документы нужны для продажи доли в квартире?

Для заключения договора купли-продажи нотариусу нужно подать документы, подтверждающие личность продавца и его право собственности на недвижимость.

Обычно подают:

паспорт продавца;

идентификационный код;

документ, подтверждающий право собственности на квартиру или ее долю.

Какой документ подтверждает право собственности в 2026 году?