Из-за долгов продажу квартиры могут заблокировать: что изменится уже в этом году

В этом году продать недвижимость с долгами будет сложнее. С 23 октября 2026 года нотариусы будут автоматически проверять владельцев квартир, домов и земельных участков в Едином реестре должников.

Когда долги могут помешать продаже квартиры

Как указано в законодательстве, при оформлении сделки нотариусы и государственные регистраторы будут получать данные из Единого реестра должников. Если человек числится в этом реестре, в оформлении сделки могут отказать.

В то же время сам по себе долг еще не означает, что квартиру не удастся продать. Проблемы возникают тогда, когда долг уже взыскивается в принудительном порядке, а в отношении владельца открыто исполнительное производство и он внесен в реестр. Причиной могут быть неуплаченные кредиты, алименты, налоги, штрафы или задолженности за коммунальные услуги.

Запись в реестре также не означает, что жилье автоматически изымут. Запрет на самостоятельную продажу имущества и его принудительное взыскание – это разные вещи. По общему правилу единственное жилье не могут взыскать, если долг не превышает 50 минимальных зарплат. Для военнослужащих также предусмотрены дополнительные гарантии, хотя они действуют не во всех случаях.

Даже если владелец уже числится в реестре должников, продать недвижимость иногда все же можно. В частности, это допускается в рамках исполнительного производства или с согласия государственного или частного исполнителя, если продажа не нарушает прав того, кому человек задолжал.

Какие сделки с недвижимостью могут быть заблокированы

Новые правила коснутся не только продажи квартиры или дома. Проблемы могут возникнуть также при дарении, обмене, передаче недвижимости в ипотеку или залог, а также при других способах переоформления права собственности.

Новые правила призваны помешать должникам быстро переоформлять недвижимость на родственников или других лиц после начала принудительного взыскания.

Изменения важны и для покупателей. Продавца могут внести в Единый реестр должников уже после подписания предварительного договора, но еще до заключения основного соглашения. В таком случае сделка может не состояться, хотя покупатель уже перечислил залог.

Поэтому проверять продавца лучше еще до передачи денег. Стоит также выяснить, нет ли на недвижимости ареста, ипотеки или запрета на отчуждение. В предварительном договоре также следует прописать, как будет возвращаться залог, если заключить основной договор не удастся.

Напомним, что в некоторых случаях право собственности на квартиру или дом может быть аннулировано. Например, если при регистрации были допущены ошибки в документах или суд признал недействительным договор, по которому человек получил недвижимость.