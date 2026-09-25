Купили квартиру, а в ней зарегистрированы другие люди: что делать новому владельцу

Продать квартиру можно, даже если в ней остаются зарегистрированные жильцы. Однако покупателю следует заранее выяснить, какие проблемы могут возникнуть после приобретения такого жилья.

Можно ли продать квартиру с зарегистрированными жильцами

Регистрация места жительства не дает человеку права собственности на недвижимость. Поэтому владелец может заключить договор купли-продажи, даже если в квартире зарегистрированы другие люди. Снимать их с регистрации перед продажей необязательно, как указано в Гражданском кодексе.

После приобретения квартиры новый владелец может самостоятельно обратиться в ЦНАП, чтобы снять предыдущих жильцов с регистрации. Согласие и личное присутствие совершеннолетних лиц, не являющихся совладельцами жилья, как правило, не требуются. Для этого необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждающий право собственности.

Обратите внимание, что у упрощенной процедуры есть исключения. Она не распространяется на несовершеннолетних детей и совладельцев квартиры. В таких случаях снятие с регистрации требует отдельной процедуры или обращения в суд. Поэтому покупателю следует проверить, кто зарегистрирован в жилье и какими правами обладают эти люди.

Если владелец находится за границей, он может снять жильцов с регистрации через представителя. Для этого нужно оформить доверенность в украинском консульстве или у иностранного нотариуса. В документе следует прямо предусмотреть право представителя подавать соответствующие заявления в ЦПАУ.

Напомним, человек может быть зарегистрирован в квартире много лет, но это не делает его собственником или совладельцем жилья. В то же время право пользоваться квартирой может возникать отдельно от права собственности.