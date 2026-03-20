Хотите продать жилье на ВОТ: какие риски возникают еще до сделки

Продажа жилья на временно оккупированных территориях может обернуться для украинцев не только потерей имущества, но и проблемами с законом. Риски возникают еще до заключения сделки и касаются как поездки, так и самого оформления.

Почему поездка для продажи жилья может стать нарушением?

Проблемы могут начаться еще до подписания документов. Чтобы продать жилье, владельцы часто вынуждены ехать на оккупированные территории через Россию, потому что другого маршрута фактически нет, рассказал адвокат Сергей Старенький в эфире Ранок.LIVE.

Такой способ въезда не соответствует правилам, установленным Украиной. Закон предусматривает, что попасть на временно оккупированные территории можно только через определенные пункты, и нарушение этого порядка считается незаконным пересечением границы.

В зависимости от обстоятельств это может быть как административное нарушение, так и уголовная ответственность, в частности за пересечение границы вне пунктов пропуска или без надлежащих документов.

Могут ли соглашение признать сотрудничеством с оккупационными властями?

Основные риски возникают уже при оформлении сделки. На оккупированных территориях продажа жилья происходит по российским правилам, что предусматривает уплату налогов в бюджет России.

Именно это, по словам юристов, может стать основанием для претензий. В украинском законодательстве предусмотрена ответственность за коллаборационистскую деятельность, в частности за экономическое взаимодействие с оккупационными властями.

Они специально втянут документально этих людей, чтобы зафиксировать уплату налогов в бюджет РФ,

– отмечает адвокат Старенький.

В то же время это не означает автоматическую ответственность. В каждом случае правоохранители оценивают обстоятельства отдельно.

Какие условия выдвигают для продажи жилья?

Чтобы заключить сделку, владельцы вынуждены выполнять требования, которые действуют на оккупированных территориях. Чаще всего это:

получить российский паспорт;

оформить регистрацию по местным правилам;

переоформить жилье по законодательству РФ.

Без этого продать недвижимость практически невозможно.

В то же время украинское законодательство не признает такие действия. Документы, выданные оккупационными администрациями, не создают правовых последствий в Украине, а право собственности меняется только по украинскому праву.

