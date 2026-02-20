Как происходит разделение дома и присвоение отдельных адресов?

Если на одном земельном участке расположены два жилых дома или части дома, для их юридического раздела нужно подтвердить техническую автономность каждого объекта, сообщает DOZVIL.

Должен быть отдельный вход, инженерные сети и возможность оформить самостоятельный технический паспорт.

Сначала заказывают техническую инвентаризацию. На основании ее результатов готовят документы для обращения в орган местного самоуправления или ЦНАП о присвоении отдельных почтовых адресов.

После принятия решения новые адреса вносят в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, а владельцы регистрируют право собственности на каждый отдельный объект недвижимости.

Если между совладельцами нет спора, процедура разделения частного дома обычно длится до двух месяцев.

Что делать, если совладелец в России?

Раздел дома между совладельцами возможен только по письменному согласию. Если один из совладельцев находится на территории России и не оформляет доверенность или прямо отказывается от подписания документов, орган местного самоуправления может отказать в присвоении отдельного адреса

В такой ситуации владельцу рекомендуют сначала получить официальный письменный отказ, сообщает юрист Корнийчук Евгений. После этого подается иск в суд о разделе недвижимого имущества и определения отдельных адресов. Решение суда становится основанием для внесения изменений в реестр и завершения процедуры.

Какие документы нужны для разделения частного дома?

Для разделения частного дома и оформления отдельных адресов нужно подготовить следующие документы:

техническое заключение о возможности разделения дома;

новые технические паспорта на каждую выделенную часть;

документы о праве собственности на дом и земельный участок;

нотариально заверенный договор или заявление о разделе долей между совладельцами;

решение о присвоении отдельных почтовых адресов;

пакет документов для государственной регистрации права собственности.

Если раздел предусматривает реконструкцию или изменение конструктивных элементов, дополнительно необходимы разрешительные документы на выполнение строительных работ.

Сколько стоит раздел дома в 2026 году?

Стоимость раздела дома зависит от технического состояния объекта и объема работ. Если раздел частного дома возможен без реконструкции, расходы могут достичь 30 тысяч гривен.

В случае необходимости перестройки, изготовления дополнительной технической документации и согласований сумма возрастет вдвое. Окончательная стоимость раздела недвижимости формируется индивидуально в зависимости от региона и сложности процедуры.

Сколько стоит переоформление дома?