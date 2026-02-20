Як відбувається поділ будинку та присвоєння окремих адрес?

Якщо на одній земельній ділянці розташовані два житлові будинки або частини будинку, для їх юридичного розділу потрібно підтвердити технічну автономність кожного об'єкта, повідомляє DOZVIL.

Має бути окремий вхід, інженерні мережі та можливість оформити самостійний технічний паспорт.

Спочатку замовляють технічну інвентаризацію. На підставі її результатів готують документи для звернення до органу місцевого самоврядування або ЦНАПу щодо присвоєння окремих поштових адрес.

Після ухвалення рішення нові адреси вносять до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а власники реєструють право власності на кожен окремий об'єкт нерухомості.

Якщо між співвласниками немає спору, процедура поділу приватного будинку зазвичай триває до двох місяців.

Що робити, якщо співвласник у Росії?

Поділ будинку між співвласниками можливий лише за письмовою згодою. Якщо один зі співвласників перебуває на території Росії й не оформлює довіреність або прямо відмовляється від підписання документів, орган місцевого самоврядування може відмовити у присвоєнні окремої адреси

У такій ситуації власнику рекомендують спочатку отримати офіційну письмову відмову, повідомляє юрист Корнійчук Євген. Після цього подається позов до суду про поділ нерухомого майна та визначення окремих адрес. Рішення суду стає підставою для внесення змін до реєстру та завершення процедури.

Які документи потрібні для поділу приватного будинку?

Для поділу приватного будинку та оформлення окремих адрес потрібно підготувати такі документи:

технічний висновок про можливість поділу будинку;

нові технічні паспорти на кожну виділену частину;

документи про право власності на будинок і земельну ділянку;

нотаріально посвідчений договір або заява про розподіл часток між співвласниками;

рішення про присвоєння окремих поштових адрес;

пакет документів для державної реєстрації права власності.

Якщо поділ передбачає реконструкцію або зміну конструктивних елементів, додатково необхідні дозвільні документи на виконання будівельних робіт.

Скільки коштує поділ будинку у 2026 році?

Вартість поділу будинку залежить від технічного стану об'єкта та обсягу робіт. Якщо розділ приватного будинку можливий без реконструкції, витрати можуть сягнути 30 тисяч гривень.

У разі необхідності перебудови, виготовлення додаткової технічної документації та погоджень сума зросте вдвічі. Остаточна вартість поділу нерухомості формується індивідуально залежно від регіону та складності процедури.

Скільки коштує переоформлення будинку?