Які основні платежі передбачені під час переоформлення будинку?
Якщо житловий будинок продається вперше, податок на дохід не сплачується, пише 24 Канал з посиланням на Податковий кодекс.
Під час укладення договору купівлі продажу у 2026 році окремо оформлюється житловий будинок та земельна ділянка.
Зазвичай сплачується:
- Державне мито. Це обов'язковий платіж за нотаріальне посвідчення договору. Під час переоформлення будинку воно зазвичай становить 1% від вартості об'єкта, якщо сторони не мають пільг або звільнення від сплати.
- Збір до Пенсійного фонду. Це окремий платіж, який сплачує покупець під час придбання житла. Його розмір також складає 1%, але він нараховується лише на вартість житлового будинку, без урахування земельної ділянки.
Скільки коштують нотаріальні послуги у 2026 році?
Нотаріальне оформлення є ключовим етапом переоформлення будинку. У 2026 році вартість послуг приватного нотаріуса в середньому становить від 10 до 15 тисяч гривень, зазначають у компанії Dozvil.
У цю суму входить підготовка договору, перевірка документів про право власності, внесення даних до державних реєстрів та посвідчення угоди. У деяких випадках ціна може бути вищою, якщо угода має складну структуру або потребує додаткових перевірок.
Які додаткові витрати необхідно врахувати?
Додатковими можуть бути витрати на оцінку нерухомості. У 2026 році оцінка будинку та земельної ділянки коштує в середньому від 1 500 до 2 000 гривень кожна – від 3 000 гривень у сумі. Цей документ є обов'язковим для нотаріального оформлення угоди.
Хто сплачує витрати під час купівлі будинку?
Чіткий розподіл фінансових зобов'язань між покупцем і продавцем законодавством не встановлений. Найчастіше покупець оплачує збір до Пенсійного фонду та реєстрацію права власності.
Продавець може сплачувати податок на доходи та військовий збір, якщо угода підлягає оподаткуванню. Нотаріальні послуги та витрати на оцінку сторони зазвичай розподіляють за взаємною домовленістю ще на етапі підготовки до угоди.