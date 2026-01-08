24 Канал дослідив які є переваги й недоліки життя у передмісті та центрі міста.

Чому все частіше обирають передмістя?

Передмістя приваблює можливістю отримати більше простору за таку саму вартість. Приватні будинки та таунхауси зазвичай мають власну ділянку, що дає змогу облаштувати зону відпочинку або робочий простір удома, пише видання Delo.ua. Таке життя частіше обирають сім'ї з дітьми або ті, хто працюють дистанційно.

Менша щільність забудови та нижчий рівень шуму позитивно впливають на якість життя. Багато покупців також звертають увагу на кращу екологічну ситуацію та можливість автономних рішень у будинках.

Водночас життя у передмісті має й недоліки.

Щоденні поїздки до Києва можуть забирати більше часу, особливо у години пік.

Транспортні витрати зростають, якщо робота або навчання пов'язані з містом.

Інфраструктура у деяких населених пунктах розвинена слабше, ніж у столиці, що означає менший вибір сервісів, закладів освіти та медицини.

Чи комфортно жити у центрі міста?

Центр Києва традиційно асоціюється з високим рівнем доступності. Сервіси, заклади харчування, культурні події та громадський транспорт розташовані поруч.

Це зменшує потребу у тривалих поїздках і робить щоденне життя більш мобільним. Для активних мешканців та тих, хто працює в місті, центр часто виглядає найзручнішим варіантом.

Разом із перевагами зберігаються і недоліки.

Високий рівень шуму, щільний трафік та обмежені можливості для паркування створюють додатковий стрес.

Щільна забудова означає менше зелених зон.

Вартість життя у центрі залишається однією з найвищих у столиці.

Яка різниця у вартості?

Ціновий розрив між центром Києва та передмістям є суттєвим. Квадратний метр житла в центральних районах коштує значно дорожче, особливо у новобудовах і будинках бізнес-класу.

До слова, вартість квадратного метра у новобудовах Києва становить від 55 тисяч до 72 тисяч гривень, пише РІЕЛ. У Львові вартість квадратного метра може бути дорожчою, особливо у центрі міста.

У передмісті середня ціна квадратного метра помітно нижча, а за бюджет міської квартири можна розглядати просторий будинок або таунхаус. За даними агенцій нерухомості, будинок може коштувати від 23 тисяч гривень за квадратний метр.

Яка різниця у вартості оренди?