24 Канал исследовал какие есть преимущества и недостатки жизни в пригороде и центре города.

Почему все чаще выбирают пригород?

Пригород привлекает возможностью получить больше пространства за такую же стоимость. Частные дома и таунхаусы обычно имеют собственный участок, что позволяет обустроить зону отдыха или рабочее пространство дома, пишет издание Delo.ua. Такую жизнь чаще всего выбирают семьи с детьми или те, кто работают дистанционно.

Меньшая плотность застройки и более низкий уровень шума положительно влияют на качество жизни. Многие покупатели также обращают внимание на лучшую экологическую ситуацию и возможность автономных решений в домах.

В то же время жизнь в пригороде имеет и недостатки.

Ежедневные поездки в Киев могут отнимать больше времени, особенно в часы пик.

Транспортные расходы растут, если работа или учеба связаны с городом.

Инфраструктура в некоторых населенных пунктах развита слабее, чем в столице, что означает меньший выбор сервисов, учреждений образования и медицины.

Комфортно ли жить в центре города?

Центр Киева традиционно ассоциируется с высоким уровнем доступности. Сервисы, заведения питания, культурные события и общественный транспорт расположены рядом.

Это уменьшает потребность в длительных поездках и делает ежедневную жизнь более мобильной. Для активных жителей и тех, кто работает в городе, центр часто выглядит самым удобным вариантом.

Вместе с преимуществами сохраняются и недостатки.

Высокий уровень шума, плотный трафик и ограниченные возможности для парковки создают дополнительный стресс.

Плотная застройка означает меньше зеленых зон.

Стоимость жизни в центре остается одной из самых высоких в столице.

Какая разница в стоимости?

Ценовой разрыв в стоимости между центром Киева и пригородом является существенным. Квадратный метр жилья в центральных районах стоит значительно дороже, особенно в новостройках и домах бизнес-класса.

К слову, стоимость квадратного метра в новостройках Киева составляет от 55 тысяч до 72 тысяч гривен, пишет РИЕЛ. Во Львове стоимость квадратного метра может быть дороже, особенно в центре города.

В пригороде средняя цена квадратного метра заметно ниже, а за бюджет городской квартиры можно рассматривать просторный дом или таунхаус. По данным агентств недвижимости, дом может стоить от 23 тысяч гривен за квадратный метр.

Какая разница в стоимости аренды?