ВПЛ смогут совместить ваучер на 2 миллиона с программой еОселя: как это будет работать

Жилищного ваучера на 2 миллиона гривен может не хватить на покупку квартиры. В таком случае ВПЛ из ВОТ смогут покрыть оставшуюся сумму с помощью ипотеки, в частности в рамках программы еОселя.

Можно ли совместить жилищный ваучер и ипотеку по программе еОселя

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №15335, который позволит ВПЛ с временно оккупированных территорий совмещать жилищный ваучер с ипотечным кредитом, сообщил народный депутат Павел Фролов.

Если 2 миллиона гривен не хватит на покупку или строительство жилья, оставшуюся сумму можно будет взять в кредит, в частности по программе еОселя. Часть стоимости покроет жилищный ваучер, а недостающую сумму профинансирует банк. Сам ваучер можно будет использовать как для приобретения готового жилья, так и для строительства нового.

Чтобы такой механизм работал, жилье, приобретенное за ваучер и ипотеку, разрешат передавать банку в залог. Ранее именно это создавало юридическое препятствие для кредитования, поскольку банки не могли принимать в залог недвижимость, приобретенную с использованием государственного ваучера.

В то же время в течение 5 лет жилье нельзя будет продать или повторно передать в ипотеку. Исключение будет действовать только в случае принудительного взыскания жилья кредитором. Законопроект пока поддержали только в первом чтении, поэтому предложенные изменения еще не вступили в силу.

Кто теперь не сможет получить жилищный ваучер

С 1 августа жилищные ваучеры не предоставляются ВПЛ, которые уже являются участниками программы еОселя или воспользовались льготами по ипотеке в рамках этой программы. Также помощь не смогут получить переселенцы, которые утратили право собственности на жилье после начала полномасштабного вторжения.

Ограничения касаются и ВПЛ, которые зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории уже после ее оккупации. Кроме того, жилищным ваучером нельзя погасить уже оформленную ипотеку по программе еОселя.