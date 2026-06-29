Кто теперь не сможет получить жилищный ваучер

С 1 августа вступят в силу изменения в правила предоставления жилищных ваучеров, сообщил народный депутат Павел Фролов.

Смотрите также : Более 500 ваучеров только в Киевской области: где переселенцы чаще всего покупают жилье

Жилищные ваучеры больше не будут предоставляться ВПЛ, которые уже являются участниками программы "еОселя". Также поддержку не смогут получить переселенцы, которые уже воспользовались льготами по ипотеке в рамках этой программы.

Ограничения коснутся и ВПЛ, которые утратили право собственности на жилье после начала полномасштабного вторжения. Ваучер также не смогут получить переселенцы, зарегистрировавшие место жительства на временно оккупированной территории уже после ее оккупации.

Отдельно правительство запретило использовать жилищные ваучеры для погашения ипотеки по программе "єОселя". Ранее такая возможность была предусмотрена постановлением № 1176, однако фактически она не заработала из-за законодательной коллизии в отношении ипотечного залога.

То есть ваучером нельзя будет погасить уже оформленную ипотеку по программе "еОселя". В то же время для части переселенцев сохраняется другой механизм – использовать ваучер не для погашения кредита, а в качестве первоначального взноса.

Кому разрешат использовать ваучер в качестве первоначального взноса

Жилищный ваучер можно будет использовать в качестве первоначального взноса по программе "еОселя", но такая возможность коснется не всех ВПЛ.

Воспользоваться таким механизмом смогут ВПЛ из ТОТ, имеющие статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны. Запустить этот механизм планируют после 17 июля, но для этого парламент должен принять законопроект №15335, который регулирует имущественные права.

После этого банки и застройщики смогут начать оформление по новым правилам. В таком случае ваучер будет действовать не как способ погасить уже действующую ипотеку, а как стартовый взнос при покупке жилья через программу "єОселя".